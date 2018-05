Vender Wembley no sería una "traición"

El hecho de estudiar la venta del estadio Wembley de Londres no constituye una "traición", aseguró este martes el director general de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), Martin Glenn, tratando de calmar los ánimos antes las críticas recibidas.

El millonario estadounidense Shahid Khan, propietario de los Jaguares de Jacksonville (NFL) y del Fulham (Premier League inglesa), habría ofrecido 600 millones de libras (685 millones de euros) por la compra del mítico estadio londinense, con capacidad para 90.000 plazas.

Wembley reabrió sus puertas en 2007 tras siete años de trabajos de renovación por un coste global de 757 millones de libras (864 millones de euros) y sigue albergando los partidos de la selección inglesa, así como las semifinales y la final de la FA Cup.

"Recibir una oferta por Wembley no constituye una traición", declaró Glenn durante la reunión del consejo de la FA.

"No se trata de vender el alma de nuestro deporte o el acto desesperado de una organización desesperada. No tenemos la necesidad de vender (Wembley). No merece la pena asustarse", añadió.

"Lo que tenemos es simplemente la oportunidad de beneficiarnos de una suma sin precedentes para invertirlo en el fútbol amateur", insistió..

No todos los miembros del consejo de la FA están en la misma onda: Debemos seguir siendo propietarios del estadio. Podemos continuar encontrando dinero para el fútbol manteniendo Wembley", dijo por ejemplo Brian Adshead, interrogado por Sky Sports News.