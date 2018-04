Villa hace historia y Atlanta sigue en racha en MLS

Villa, ex del Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia entre otros, firmó un doblete decisivo en el triunfo 3-1 del New York City FC ante el FC Dallas, que permitió a los de la Gran Manzana mantener el liderato de la Conferencia Este de la Major League Soccer con 20 puntos en nueve partidos.

El español se unió al argentino Lionel Messi, al uruguayo Luis Suárez, al portugués Cristiano Ronaldo y al sueco Zlatan Ibrahimovic como los únicos jugadores en activo en superar la barrera de los 400 goles.

Además, se convirtió en el segundo español en lograr esa cifra luego del mítico Raúl González, ex del Real Madrid, que se retiró con 432.

"Alcanzar la cifra de los 400 goles es algo fuerte, pensaba en ello desde hace un tiempo", declaró el campeón de Europa en 2008 y del mundo en 2010.

"Ahora voy a trabajar para anotar mi gol 402, esa siempre ha sido siempre mi forma de ser, quiero marcar goles para ayudar a mi equipo", añadió.

"Todos estos goles se los debo a mis compañeros y a mis entrenadores, lo doy todo en el campo y a veces también he tenido un poco de suerte", concluyó.

La victoria del New York City le permitió continuar una semana más como líder del Este, donde el Atlanta United de Martino siguió con su espectacular racha al golear 4-1 al Montreal Impact con un doblete del paraguayo Miguel Almirón.

Los canadienses se adelantaron a los 13 minutos pero Almirón, en el 70 y en el 84, se encargó de dar la vuelta al encuentro.

El guaraní es una de las figuras del principio de campaña en el campeonato norteamericano y la prensa estadounidense ya especula con un desembarco en Europa a partir del mes de julio.

Los del "Tata" perdieron el primer choque de la temporada y desde entonces se han mantenido invictos, firmando seis triunfos y un empate para sumar 19 unidades en ocho contiendas.

Cara y cruz en Los Ángeles

Los Ángeles FC, que debuta esta temporada en la MLS, vivió una jornada para el recuerdo al disputar el primer encuentro de su historia en su nuevo estadio, el Banc of California Stadium, donde se estrenó con un triunfo 1-0 sobre el Seattle Sounders con un tanto en el minuto 90+3 del belga Laurent Ciman.

La escuadra del mexicano Carlos Vela, el uruguayo Diego Rossi y el costarricense Marco Ureña es segundo del Oeste, con 15 puntos en siete partidos. El líder es el Sporting Kansas City, con 17 pero en nueve choques.

Su vecino angelino, el flamante Galaxy del sueco Zlatan Ibrahimovic, decepcionó una fecha más al caer en casa 2-3 ante el New York Red Bulls, sumando su tercer tropiezo al hilo en su feudo.

El azteca Giovani dos Santos hizo el 2-2 pero Kaku, en el 84, le dio el triunfo a los neoyorquinos.

"Necesitamos hacer más, mucho más. Es inaceptable, no está bien perder tres partidos en casa. Es la primera vez que pierdo tres partidos seguidos. Esto no es sobre mí, todo el equipo tiene que hacer un esfuerzo", dijo tras el partido Ibrahimovic, que no marcó pero dio dos asistencias.

Los californianos son quintos en el Oeste, con 10 unidades.