"Quiero estar en la Liga de Campeones con el Marsella", aseguró el técnico francés.

"Estoy bien en Marsella, no busco otro club ni otras opciones, pero quiero saber hasta qué punto somos dependientes económicamente", apuntó. "Si no tenemos las condiciones para hacer un buen trabajo, no vale la pena", aseveró.

El Marsella se encuentra vigilado por la cuestión del 'fair-play' financiero de la UEFA. Su caso fue transmitido a la instancia de enjuiciamiento del control de los clubes, lo que abre la puerta a eventuales sanciones.

Villas-Boas quiere "comprender" si el director deportivo Andoni Zubizarreta y su adjunto, Albert Valentín, "tienen todavía poder".

"Yo, como ellos, no quiero ser un figurante. Queremos poder para ejecutar las decisiones", afirmó.

Villas-Boas tiene contrato por un año más con el Marsella, que se clasificó para la máxima competición europea siete años después de su última participación.

El Marsella fue subcampeón en la Ligue 1 2019-2020, cuya temporada fue terminada definitivamente la pasada semana. El torneo fue interrumpido en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus y no se pudo reanudar.