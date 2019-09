"He llorado porque después de mi lesión fue un poco complicado. Estaba tardando mucho a jugar como antes. No estaba tan feliz. Hoy me he quedado más tranquilo y nada mejor que antes de un derbi. Después de tantos partidos, nunca había estado tantos sin marcar. Estaba correcto que no lo estaba haciendo bien en el partido y entendía los pitos", afirmó.

Vinícius recordó que a lo largo del curso está entrenando "mucho" a lo largo de las sesiones de entrenamiento para recuperar su antiguo nivel. Además, reconoció que durante muchos encuentros intentó marcar un gol que no llegaba.

"Salió y me quedo más tranquilo. Estoy encantado de volver a gustar en el Bernabéu", culminó.

EFE.