Vuelta de Martial, novedad en lista de Deschamps contra Holanda y Uruguay

Martial llevaba más de siete meses sin ser convocado con la campeona del mundo.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, cuenta con el defensa del Real Madrid Raphaël Varane, tocado en los aductores, pero deja fuera al defensor del Atlético Lucas Hernández (muslo) para el encuentro del 16 de noviembre por la Liga de Naciones en Rotterdam y el amistoso en el Estadio de Francia contra Uruguay cuatro días después.

"No hay ningún problema en particular" con Varane, dijo Deschamps. "He hablado con él y estará con nosotros el lunes. Volverá a entrenarse el fin de semana, no es una lesión larga".

El defensa del Real Madrid se lesionó en los aductores en el Clásico a finales de octubre y no entró en la convocatoria para el compromiso de Liga de Campeones del miércoles.

En el ataque, el delantero del Lyon Nabil Fékir vuelve a la convocatoria en detrimento del jugador del Marsella Dimitri Payet, que había ocupado su puesto en los partidos de octubre ante Islandia y Alemania.

Deschamps también incluyó en la lista a Antoine Griezmann (Atlético Madrid) y a Ousmane Dembélé (Barcelona).

