Wenger, de 68 años, dirigió en el John Smith Stadium de Huddersfield su último encuentro como técnico de los 'Gunners' (victoria 0-1 sobre los 'Terriers') y, aunque dijo que continuará en el fútbol, rehusó dar pistas sobre su futuro inmediato.

"Seguiré ligado al fútbol, de eso no hay ninguna duda. No sé si entrenaré o no... Soy un adicto al fútbol y eso no creo que tenga cura", señalo el estratega galo al término del partido.

"Ha sido muy emocionante dirigir 1.235 partidos en el mismo club. Para disfrutar el viaje hizo falta ganar partidos y eso hicimos. Hoy ha sido un día bonito", añadió.

Wenger, el técnico más importante en la historia de los 'Gunners', echó la vista atrás a sus 22 años en el banquillo y se congratuló por haber tenido "un impacto significativo en la historia del club".

"Creo que he tenido un gran impacto en la historia del club porque ahora está en una situación fuerte, con un nuevo estadio, una nueva ciudad deportiva y nuevos jugadores. Me siento orgulloso: hemos ganado tres Premier League, hemos pasado 49 partidos consecutivos sin perder y hemos conquistado siete Copas de Inglaterra", valoró.

Además, el francés deseo "suerte" a su sucesor en el banquillo del Arsenal y dijo que el futuro del club "es prometedor" y que "con algunos fichajes" podrá pelear por el título de liga.

"Creo que el futuro es prometedor para mi sucesor porque el equipo tiene una muy buena actitud y mucha calidad. Se necesitan algunos fichajes y creo que si se consiguen se puede pelear el título", comentó Arsene, que manifestó que adaptarse a la vida 'post-Arsenal' será "complicado".

"Será duro adaptarse (a la vida después del Arsenal), pero tendré que aprender a hacerlo. Le deseo lo mejor a este grupo de futbolistas y al cuerpo técnico que llegue. Voy a seguir siendo aficionado del Arsenal para siempre", concluyó.