Xavi no entrenará al Barcelona por el momento

La leyenda Xavi Hernández no entrenará al FC Barcelona de manera inmediata y el actual técnico, Ernesto Valverde, al que la prensa presenta en la recta de salida, dirigirá el entrenamiento del equipo del lunes, declaró este domingo a la AFP una fuente cercana al club.

Pese a la eliminación a manos del Atlético de Madrid (3-2) el jueves en la semifinal de la Supercopa de España, Valverde seguirá al frente del Barcelona, luego de que Xavi indicara que no aceptaría la proposición de sentarse en el banquillo azulgrana de manera inmediata, precisó esta fuente.

Según ha conocido la AFP, ha habido conversaciones entre el conjunto barcelonés y el excentrocampista.

El actual director deportivo del Barcelona, Eric Abidal, y el director general, Oscar Grau, se reunieron en Doha con el exjugador, al frente desde agosto del Al Sadd catarí, para sondearle de cara a las dos próximas temporadas y también para la actual, en caso de despido de Valverde, informó la prensa española este domingo.

"No puedo disimular que mi sueño es entrenar al Barcelona, lo he dicho muchas veces", declaró Xavi, de 39 años, en conferencia de prensa luego de un partido del Al Sadd en la Copa de Catar, el sábado por la noche.

"No puedo deciros demasiado. Solo que me he reunido con Abidal y que es mi amigo", explicó Xavi. "Estaban aquí para hablar conmigo y hemos charlado de muchas cosas. Y estaban aquí para comprobar cómo se siente Ousmane Dembélé", atacante francés del Barça que se recupera de una lesión en Catar, añadió el técnico.

"Respeto al Barcelona, respeto a Valverde, respeto a mi club y yo hago mi trabajo aquí", insistió el sábado el excapitán blaugrana, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2008 y 2012 con España (133 internacionalidades) que llegó al Al Sadd en 2015 como jugador, antes de pasar a ser el entrenador en agosto de 2019.

AFP.