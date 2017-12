Touré disputó su último encuentro con los Elefantes marfileños en septiembre de 2017. Vistió la camiseta de la selección africana en más de 100 ocasiones y fue campeón de la Copa de África de Naciones en 2015.

"Yaya @YayaToure ha decidido regresar a la selección nacional de Costa de Marfil. Quiere ganar otro trofeo con los Elefantes de Costa de Marfil", dijo Seluk.

I love my country and am available for national team selection. I want to help the next generation and use my experience to make all Ivorians proud!! pic.twitter.com/2wOPZvj15f