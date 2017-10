El New York Red Bulls, quiere tener a Michael Amir Murillo por más tiempo

Así lo dio a conocer Glenn Crooks de la emisora radial deportiva en New York WFAN, según Crooks existe el interés de comprar a Murillo.

Michael Amir Murillo, llegó al New York Red Bulls como préstamo en común acuerdo con San Francisco FC de La Chorrera.

Murillo ha jugado en 17 partidos desde que llegó a la entidad antes de ser titular en el triunfo de su club 4-0 sobre Chicago Fire en los playoff de la MLS.

