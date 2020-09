Zidane: "Siempre vamos a por los partidos pero faltó el gol"

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane no estaba decepcionado con el resultado, y aunque señaló que su equipo "siempre va a por los partidos", lamentó que "faltó el gol".

"Son dos puntos un poco perdidos, pero nos ha costado hacer ocasiones. En la primera parte tuvimos dos o tres e hicimos un buen encuentro defensivo en el que no hemos concedido nada", declaró tras el partido el técnico francés.

Zidane explicó el triple cambio que realizó en el minuto 69, lo hizo porque no quería "cambiar el dibujo". "Si tienes que cambiar a un punta no hay problema pero con otro tienes que cambiar el dibujo y quería jugadores por banda".

No cree que su equipo acusara físicamente este primer encuentro y sí reconoció que tras una primera mitad en la que el Real Madrid "dominó", el partido fue pasando factura, algo que para él "no es un problema, sino algo normal ahora".

El hecho de que no jugara Jovic en un partido en el que marcador no se movió no era extraño para un Zidane que recordó cuenta con "un equipo con jugadores, en el que había donde elegir y hoy se hizo así".

Destacó el buen trabajo de Martin Odegaard en su regreso a San Sebastián Anoeta y adelantó que el jugador noruego está a punto para rendir porque "no ha tenido molestias en su rodilla, aunque hay que ir poco a poco". Admitió por último que el equipo "tiene que ir mejorando".