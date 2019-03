La vuelta de Zidane, una de las peores noticias para Bale

El galés y el francés no son precisamente amigos y aunque tuvieron una relación profesional durante los dos años y medio en los que coincidieron, el desgaste entre ambos provocaba que la convivencia entre los dos un año más fuera imposible.

De ahí que Bale, nada más acabar la final de Kiev, expresara dudas sobre su continuidad y que Zidane finalmente decidiera marcharse, entre otras cosas, por la relación que tenía con el jugador galés.

Ahora, el regreso del francés deja al extremo madridista en el disparadero.

Zinedine Zidane volverá al Real Madrid con la mente despejada tras nueve meses de desconexión y seguro que sin prejuicios, pero los gustos futbolísticos del francés no encajan con el estilo de Bale, que fue suplente en las dos últimas finales de Champions ganadas por el Real Madrid y que hace bien poco confesaba que su relación con Zizou no era muy estrecha.

"Zidane no me dijo nada de su salida, no he vuelto a hablar con él desde la final. Nuestra relación era buena, pero no diría que éramos mejores amigos. Era una relación normal de profesionales", dijo Zidane en una entrevista a Four Four Two en el mes de febrero.

"Me sentí realmente frustrado cuando me vi suplente en la final de la Champions. Había jugado bastante bien desde que volví de la última lesión, marqué cinco goles en los últimos cuatro partidos de Liga y sentía que me merecía estar desde el principio", dijo Bale respecto a su suplencia en Kiev.

Zidane apostaba para los grandes partidos por un 4-4-2, con Casemiro, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo y Cristiano Ronaldo y Benzema en punta.

Bale era entonces el jugador número 12 ó 13, un rol que no le gustaba al galés. El regreso de Zidane ahora no hace más que alimentar los rumores de una salida del Real Madrid el próximo verano.

El francés tendrá plenos poderes para confeccionar la plantilla del curso 19/20 y aunque el agente de Bale, Jonathan Barnett, aseguró la semana pasada que Bale no piensa en un traspaso, el regreso del francés ha cambiado por completo el escenario.

El Madrid, además, ya tenía previsto deshacerse del galés el próximo verano debido al bajo rendimiento que ha ofrecido esta temporada, aumentando las opciones de la venta este regreso de Zizou, que aunque intentará que todos sus jugadores partan de cero, conoce perfectamente el rendimiento que le puede dar el galés, al que muchos en el club blanco ya dan por amortizado.

Pese a la decepción de esta decisión adoptada por el Real Madrid, Bale esperará al final de la temporada para hablar de su futuro y tomar el rumbo que mejor le convenga a su carrera. Ayer, al poco de saltar la noticia del regreso de Zizou, él publicaba e sus redes sociales una noticia... de golf.

