Chaluja precisó que han recibido un sinfín de propuestas y que la situación está siendo llevada por varias promotoras.

" Esto está en manos de varios promotores. Se han mencionado todo tipo de países: Serbia, Bielorrusia, Ucrania, Albania y Rumania. De los países clasificados, me han hablado de Serbia, de Marruecos, de Senegal y de Dinamarca. Todavía no hay nada aterrizado", indicó.

Añadió que ‎hay muchas propuestas: "Todos los días recibimos preguntas: ¿les interesa?, ¿les interesa? A todos les digo que sí, pero todavía nadie termina de concretar".

"Depende mucho de Estados Unidos, porque quieren hacer varios partidos allí, quieren venir acá (a Panamá) y otros nos están invitando a dos partidos en Europa", explicó Chaluja.

Sobre cuáles son las condiciones, dijo: "No termina nadie de concretar. Todo mundo te pregunta: ¿tienes interés? Yo respondo: sí tengo interés. Luego, pregunto: ¿cuáles son las condiciones? Me responden: después te decimos, primero queremos saber si te interesa o no".