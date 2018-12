Una mujer arbitrará por primera vez un partido profesional masculino en Chile

La Comisión de Árbitros designó a Carvajal para impartir justicia en el duelo entre Independiente de Cauquenes y Colchagua, por la penúltima fecha de la liguilla de ascenso de Segunda División, según informó la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP).

Carvajal, de 35 años, había sido árbitro en el último mundial Sub-17 que se disputó en Uruguay en las últimas semanas.

"No me lo esperaba, fue una sorpresa. Nos llamaron para felicitarnos por nuestra presentación en el Mundial Sub 17 de Uruguay y después me dijeron que iba a Segunda División. Estoy feliz porque sé que la Comisión está confiando en mis capacidades", dijo la árbitro en una nota difundida por la ANFP en su página electrónica.

Antes de esta nominación, Carvajal había arbitrado en categorías del fútbol joven masculino Sub 17 y Sub 19.

"Hay mujeres que se han ganado el espacio para estar en el fútbol. Hace mucho tiempo se viene trabajando bien, muy focalizado en lo que queremos hacer, tomar con responsabilidad esta actividad", afirmó Carvajal.

El año pasado, la árbitro de línea Loreto Toloza, se había convertido en la primera chilena en participar de un trío de árbitros en un partido de fútbol masculino local.

Carvajal junto a Toloza y la también juez de línea Leslie Vásquez, fueron nominadas como árbitros en la Copa del Mundo Femenina de Francia 2019.

En 2016, la uruguaya Claudia Umpierrez fue la primera árbitro de su país en dirigir un partido profesional de segunda división. La alemana Bibiana Steinhaus dirigió en 2017 el duelo entre el Hertha Berlín-SV Werder Bremen de la Bundesliga, convirtiéndose en la primera mujer que arbitró un partido de una de las grandes ligas de Europa.

AFP.