Se buscan delanteros para el relevo generacional en Panamá

No se dice abiertamente, pero es un secreto a voces: Gary Stempel, director técnico interino de la Selección de Panamá, trabaja en las visorías para intentar localizar el talento y, sobre todo, va detrás de ese delantero con estirpe, de ese nuevo Luis 'Matador' Tejada, del Garcés, del Mendieta y del, por qué no, de un Julio César Dely Valdés...

Carencia de delanteros en Panamá: "Todos los entrenadores de afuera y hasta los jugadores locales saben que es algo que se le tiene que buscar una solución. Antes no tenías que entrenar, ellos aparecieron. Ahora, no. Eso no significa que no estén allí. Tienen que estar allí. Si puedes producir jugadores de la calidad de los Dely, de Mendieta, de Garcés, de Tejada... pero estas dos últimas generaciones han sido muy difíciles".

Relevo generacional: "Panamá nunca va a tener problemas para encontrar jugadores, beisbolistas, boxeadores. Nunca. Es parte de su ADN. En el fútbol es lo mismo".

Desarrollarlos: "Desarrollarlos tempranito, encontrarlos, trabajarlos, darle el seguimiento. Creo que las visorías son importantes para que se dé la ilusión y se pueda empezar a ver jugadores. Los jugadores aparecen de la nada. Fajardo apareció de la nada. Del día a la noche, era campeón goleador, ganó el campeonato y ya está jugando fuera de Panamá".

Panamá-Venezuela, rivalidad marcada: "Espero un juego competitivo, pero limpio. Las personas me conocen a mí y el rofeo yo no lo aguanto, no me gusta, tiene que quitarse de los juegos de nosotros. Vamos a jugar de tú a tú con Venezuela y a buscar la victoria".

Lo que deja las visorías: "Ha sido muy interesante. Ver diferentes jugadores jóvenes con mucho potencial. El resultado de esta visoria ha sido provechoso. Se tiene que hacer durante todo el año. Los jugadores están muy animados y emocionados para ser llamados. Panamá debe tener un proceso continuo, una selección B".

La lista ante Venezuela: "Ya tengo que entregar mi lista oficial esta semana. La próxima semana, seguiré los juegos de la CONCACAF. Vamos a empezar a llamar a los jugadores".

Jugadores de esta visoría en las listas: "Puede ser. Hay posibilidades".

Jugadores panameños en el extranjero: "Es una fecha FIFA. Venezuela viene con todo su equipo. Vamos a tratar de tener un equipo balanceado con jugadores jóvenes".

Venezuela y su lista de peso: "No me sorprendió. Todos los países del mundo, para la fecha FIFA, se están preparando bien. Esto es el inicio del próximo Mundial. Todo mundo quiere ir".

Cómo será la lista de Panamá: "23-24 años el promedio máximo. Panamá también tiene jugadores de esa categoría jugando afuera. Necesitamos tener una base de jugadores experimentados para guiar a los más nuevos".