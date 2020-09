El chileno Isla dice que espera jugar con Arturo Vidal en el Flamengo

Según Isla, su amigo Vidal le pidió esperarlo unos dos años para compartir vestuario en el Flamengo.

"Sería lindo que Arturo jugara aquí en este club, que tiene todo y es muy grande. Sería como recibir una estrella total por toda su carrera, aunque él tiene condiciones para jugar en cualquier club del mundo", declaró Isla a FlaTV, el canal de televisión por internet del club brasileño.

El dos veces campeón de la Copa América dijo que una de las primeras personas que consultó cuando le ofrecieron fichar por Flamengo fue Vidal, debido a que su compañero en la selección chilena es un gran amigo de Rafinha, el lateral brasileño al que sustituyó.

Vidal "estaba muy feliz y lo único que me dijo es que lo esperara dos años más a que él llegue al Flamengo", aseguró el lateral de 32 años y que juega por primera vez en un club de Sudamérica tras trece temporadas en el fútbol europeo.

Isla aseguró que la negociación con el campeón brasileño y de la Copa Libertadores fue algo muy rápido, de menos de dos días, y que le ofrecieron todo lo que pedía. "Fueron muy rápidos conmigo. Me dieron todo. Se notó de inmediato que me querían sí o sí", dijo.

"Siempre quise volver a Sudamérica. No sabía si era a los 32 años ahora, o a los 34 o a los 35, pero lo del Flamengo se dio muy rápido. (Sus directivos) fueron a buscarme a España y me hicieron una propuesta muy buena, tanto para mi familia como para mí. Mi mujer quedó encantada y eso me dejó muy tranquilo", afirmó.

Agregó que también era pretendido por Boca Juniors, pero lo del Flamengo fue tan rápido que no lo pensó más.

"Les agradezco a ellos por hacer las cosas tan rápido y, ahora que estoy aquí, estoy muy feliz, porque cuando dicen que el Flamengo es top es por algo y ahora lo estoy viviendo", afirmó.

Dijo que fue muy bien recibido y cuenta con el apoyo de compañeros que hablan español, como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta o los brasileños Felipe Luis y Diego Alves, que pasaron por clubes de España.

"Vengo a aprender de los jugadores que ganaron todo el año pasado, quiero vivir eso, ojalá también podamos ganar y yo pueda vivir eso", afirmó.

También se mostró deseoso de jugar la Copa Libertadores.

"Quiero vivir lo que es una Libertadores e ir a jugar a todos los países de Sudamérica por la emoción que te da y también debutar en Sudamérica. Nunca jugué en Chile (como profesional) y espero debutar con el Flamengo para tener mi primer partido en Sudamérica", afirmó.

Agregó que está preparado para enfrentar la presión de jugar para un club que dice tener 40 millones de hinchas.

El Flamengo es el primer club suramericano en la carrera de Isla debido a que saltó directamente desde las divisiones juveniles de la Universidad Católica al Udinense italiano en 2007.

De allí jugó en el Juventus, el Queen Park inglés, el Olympique francés, el Cagliari italiano y el Fenerbahce turco, que abandonó este año.