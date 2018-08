Las claves del primer triunfo oficial de Lopetegui

1. El liderazgo de BaleSin Cristiano Ronaldo queda claro cada partido del Real Madrid quien es el jugador decidido a asumir el liderazgo y ser el gran referente. Gareth Bale da el paso al frente, con personalidad y cruzando los dedos para protagonizar una temporada sin lesiones que le mermen. Con libertad de movimientos en ataque, apareció por la derecha para soltar zurdazos entrando hacia dentro, por el centro para conectar centros que solo la madera evitó que fuese gol y por la izquierda para saliendo con velocidad hacia su lado natural, romper el partido en la jugada del primer gol. Lopetegui elogia su actitud y comienza a ser el jugador referente al que todos buscan en fase de ataque. Por cuarta Liga consecutiva marcó en el primer partido.2. Presión alta y solidaridad en el esfuerzoLograr que esa presión alta, como ya intentaron Zinedine Zidane y antes Carlo Ancelotti, tenga continuidad y sea de todos a una, es uno de los grandes objetivos de Lopetegui. Convencer a estrellas de que para disfrutar con el balón hay que recuperarlo pronto y en terreno contrario. Con Cristiano era complicado. Ante el Getafe se vio un equipo más solidario en el esfuerzo y el resultado fue una posesión apabullante, dejaron al Getafe sin el balón e incapaz de dar dos pases seguidos.3. Keylor, de momento intocableLopetegui anunció que no habrá inmovilismo en la portería ni un portero intocable. Mantuvo su confianza en Keylor Navas, al que habría dejado tocado si después de encajar cuatro goles en la Supercopa de Europa lo hubiera sentado en el banquillo en el estreno liguero, perdiendo el rol de titular ante la llegada de Thibaut Cortouis. El belga ya estuvo en el banquillo y con más rodaje de entrenamientos ya es una amenaza para el portero costarricense que solo recibió un disparo a puerta, dejó su arco a cero y se desquitó de lo ocurrido en Tallin. La teoría que maneja el cuerpo técnico es que la competencia entre ambos aumentará el nivel diario y saldrá beneficiado del trabajo el equipo.4. Ceballos aprovecha la ocasiónNo era habitual con Zidane en el banquillo ver a Dani Ceballos desde el inicio y con Lopetegui lo consiguió en el segundo partido oficial del curso. No lo desaprovechó el centrocampista andaluz, que se asoció bien con Toni Kroos e Isco Alarcón, dejó buenas lecturas del partido, pases entre líneas, abarcó mucho terreno con un gran desgaste físico y se marchó del terreno de juego con el reconocimiento de la afición madridista. Muchos en pie ante un jugador que esta temporada tendrá más oportunidades tras su primer año de aclimatación a la exigencia de un grande.5. Poca presencia en la zona del 9La movilidad de los tres jugadores de ataque tiene muchas cosas buenas y alguna mala. Numerosos centros desde los costados no encontraron rematador porque no llegaba nadie a la zona del 9. Esa por la que aparecía por sorpresa Cristiano Ronaldo, siempre listo para el remate. El número bajó sin él y Bale es el que asumió mayor responsabilidad. Es uno de los aspectos que Lopetegui tiene en su lista de cosas por corregir y mejorar a base de trabajo en entrenamientos. Jugadores como Isco o Asensio deben pisar más área, la movilidad de Benzema por momentos sellarse para encontrar remates o la necesidad de un 9 matador como fichaje de última hora comenzará a ser demandada. Dos goles para el dominio y la movilidad que tuvo sin balón el equipo blanco, fue un corto bagaje.