"Estamos decepcionados", dice Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no escondió que su equipo está decepcionado tras perder 3-2 en Sevilla en el partido aplazado de la 34ª jornada de la Liga, asegurando que "en los últimos 30 metros no hicimos nada".

"Nos ha faltado, en los tres cuarto de campo muy bien y en los últimos 30 metros no hicimos nada, sobre todo en la primera parte", dijo Zidane en rueda de prensa tras el partido.

"En la segunda parte estuvimos un poco mejor, con mucha movilidad", afirmó, añadiendo que más "que el rival, creo que es un poco nosotros que nos ha faltado, sobre todo en la primera parte, nos ha faltado algo".

Aunque Zidane hizo muchas rotaciones en su equipo poniendo muchos habituales suplentes, consideró que "el equipo que hemos puesto es un equipo que podía ganar tranquilamente".

"No me arrepiento de nada de la alineación", insistió, antes de afirmar que "no tengo que reprochar nada a los jugadores porque hicieron todo para volver al partido y lo hicieron porque metimos dos goles".

El técnico blanco se mostró tranquilizador en cuanto a cómo puede afectar esta derrota de cara a la preparación de la final de la Liga de Campeones el próximo día 26.

"No va a afectar nada, estamos decepcionados hoy pero a partir de mañana nos vamos a meter otra vez en el trabajo, tenemos un partido el sábado", dijo.

"Cuando tienes una derrota, no puedes estar contento, pero no va a afectar nada en lo que vamos a hacer hasta final de temporada", concluyó.