"Estoy seguro de que el club va a ocuparse en los próximos días porque ha pedido una prolongación (del plazo de pago) y creo que el Nantes ha aceptado", declaró Warnock en conferencia de prensa.

"Creo que hay cosas que han perturbado a todo el mundo y que no deberían haberse realizado", añadió el técnico, sin querer entrar en más detalles.

Un mes después del accidente del avión de Sala, el Cardiff City no ha efectuado todavía el primero de los tres pagos, de un total de 17 millones de euros, por el traspaso del futbolista fallecido.

Según BBC Wales, los dos clubes acordaron ampliar una semana, hasta el 27 de febrero, el plazo para realizar el primer pago.

Según la edición del Telegraph de este jueves, el contrato firmado por Sala no había sido registrado ante la Premier League en el momento del accidente. El Cardiff contemplaría utilizar la no validación del contrato para apoyar la idea de que el jugador no era todavía su empleado en el momento del accidente, apuntó ese periódico.

Warnock rechazó hacer comentarios sobre las informaciones del Telegraph.