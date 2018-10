La fidelidad de Jasper Cillessen con el FC Barcelona

«Lo que quiero es jugar al nivel más alto posible. Pero no ha habido nada concreto: no he tenido ofertas concretas encima de la mesa y además el Barça me dijo que no quiere perderme. Lo que me dijo el club me ha servido para sentirme valorado. La confianza que me demostró el Barça también es importante para mí», indicó.

Es más, el meta neerlandés dejó claro que ni siquiera llegó a plantear a su agente la posibilidad de cambiar de aires. «No llegamos a hablar de ningún club en concreto, no hubo nada sólido. Ni siquiera llegamos a ese momento en el que el club pudiera decir, ‘ok, no queremos que te vayas pero creo que tenemos que aceptar esta oferta’. De hecho ni siquiera llegué a hablar con mi agente de ninguna propuesta. No rechacé nada porque no hubo nada en concreto y el club me dijo varias veces que seguía contando conmigo.