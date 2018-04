Las frases del adiós de Iniesta al FC Barcelona

A continuación las frases que resumen la rueda de prensa del anuncio de su adiós:

¿Por qué se marcha?

"Después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo, para mí el mejor equipo del mundo. Sé lo que significa la exigencia de estar jugar aquí año tras año y la responsabilidad que es ser capitán de este club. Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año. Siempre he entendido que este club que me acogió con 12 años se merece lo mejor de mí como he hecho hasta ahora y entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos, tanto a nivel físico como mental. Si hubiese imaginado terminar mi etapa aquí, mi carrera aquí, creo que la forma hubiera sido esta: sintiéndome útil, sintiéndome importante, sintiéndome titular y con la opción de ganar títulos".

¿Cuál es su sentimiento al decir adiós al Barça?

"Es un día muy difícil para mí porque llevo toda mi vida aquí. Decir adiós a lo que es mi casa y mi vida es muy complicado. Entiendo que por naturaleza, por ley de vida, lo que viene de aquí en adelante cada vez es más complicado y no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo. No me la merezco y el club tampoco".

¿Cómo recuerda su llegada al club en 1996 desde su pequeño pueblo de Fuentealbilla?

"Fue terrible. Horas después me quedó solo aquí, fue duro como sabéis porque con doce años no es fácil separarte de tu familia. Evidentemente ha merecido la pena tanto esfuerzo y sacrificio por parte de todos. Cuando uno quiere algo, no puede estar exento de trabajo y sacrificio".

¿Cuál es el mejor recuerdo de su carrera?

"He tenido la suerte y la oportunidad de vivir momentos másgicos, momentos que nunca imaginé que viviría. Pero siempre me quedo con el día en que debuté con el primer equipo en Brujas (en 2002). Todo hasta ese día era un sueño y desde entonces se convirtió en una realidad".

¿Cuál será su próximo club?

"Hay cosas por hablar, cosas por cerrar (...) Pero siempre he dicho que no competiría nunca contra mi club. Por lo tanto, todos los escenarios que no sean Europa, puede ser. A partir de aquí, a final de temporada ya sabremos cuál es el lugar que he elegido".

¿Le sabe mal no haber ganado un Balón de Oro, habiendo quedado segundo en 2010 por detrás de Leo Messi?

"No es ninguna espina para mi ganar o no un Balón de Oro. Como dije en su día, estar allí Leo (Messi), Xavi (Hernández) y yo para ganarlo fue algo mágico. Mi percepción del fútbol o de la felicidad no varía si tengo un Balón de Oro o no".