El lateral izquierdo del Western United, de la primera división del fútbol de Australia, se convirtió en tendencia en la redes sociales después de lo que ocurrió en el partido contra el Western Sídney Wanderers de la primera división de Australia.

Corría el minuto 68' y el Western United lo ganaba 2-1 ante el Western Sídney Wanderers cuando apareció su compañero Prijovic por la banda izquierda y ejecutó un centro para habilitarlo, El defensa de 26 años no dudó e hizo un curioso giro para anotar el 3-1 parcial ante la sorpresa de sus contrincantes y los aplausos de lo suyos.

"Lo he visto cuatro veces y todavía no me lo creo", fue el comentario que lanzó uno de los relatores que transmitió el partido y del cual se hizo eco hasta la propia FIFA, publicando el gol y el relato en sus redes sociales.

"I've seen it four times and I still don't believe it."Come for the 🦂 goal. Stay for the commentary 😅A Sunday special from @Bengaruccio 👏pic.twitter.com/B3dFgyZfgc