'Bolillo' manifestó en la misiva que es el momento de dar un paso adelante en su vida, lo que deja entrever que buscará nuevos rumbos a nivel profesional.

"A veces es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la Selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr un sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014, el sueño de que Panamá estuviera en el mundial de fútbol", expresó el técnico en la nota.

Para Gómez esto no es más que un hasta luego para él en la selección panameña.