"No soy yo el que decide. Por el momento, tiene ganas de disfrutar del descanso y de su familia. Claro que algún momento será seleccionador ¿Cuándo? No puedo decirlo, pero me parece lógico, llegará cuando llegará", explicó Deschamps, que tiene contrato como seleccionador francés hasta 2020.

¿La salida de Zidane del Real Madrid pone una presión suplementaria a Deschamps en la Copa del Mundo? "No me hago la pregunta. Sigo concentrado en lo que me espera con los jugadores", señaló Deschamps en conferencia de prensa, en la víspera de un partido de preparación del Mundial ante Italia, en Niza.

"Hoy estoy inmerso con mi grupo por un objetivo muy preciso. Toda mi energía está concentrada en eso, habrá un después del Mundial, esto vale para mí y para los jugadores", añadió.

"Zizou ha tenido que reflexionar. Nos conocemos suficientemente bien, tenemos un respeto mutuo. Puedo imaginar lo que le ha llevado a tomar esta decisión. La respeto, evidentemente. Zizou sale por una puerta que evidentemente es grande. Como entrenador tiene un recorrido como el que tuvo como jugador, fuera de serie", añadió.

Zidane anunció este jueves por sorpresa su dimisión apenas unos días después de conquistar su tercera Liga de Campeones consecutiva al frente del banquillo blanco, el primer técnico que lo consigue en la historia del fútbol.

"Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para esto. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión", razonó el técnico francés.