El mundo del fútbol lamenta la muerte de Quini

A través de las redes sociales, futbolistas, exfutbolistas, directivos, instituciones y clubes manifestaron su pesar.

Sergio Ramos: Un día que concluye de la peor manera posible. Se nos ha ido una vida de película, un fútbol de leyenda. Despedimos a la magia, despedimos al Brujo. DEPQuini

Julen Lopetegui, seleccionador español: Hasta siempre, Quini, leyenda y brujo del gol, uno de los grandes dentro y fuera del terreno de juego en el fútbol español. Jamás te olvidaremos #EternoBrujo.

Míchel: Quini nos hizo a todos ser un poco mejores; su humanidad fue un magnífico ejemplo como deportista y sobre todo como gran persona. Puxa Quini!!!

Iker Casillas: Mis condolencias a la familia de Quini. Otra leyenda que nos deja. Un abrazo inmenso "Brujo" DEP

Carles Puyol: Quini... nos deja un grande. Abrazo fuerte a la família.

Andrés Iniesta: Te echaremos de menos, Brujo. DEP. ???? Mi pésame a la familia y amigos.

Luis Enrique: Brujo, qué feliz me hiciste en mis inicios. Nunca te olvidaré. Cariñoso, sencillo y cercano. Te toca descansar, en paz.

Vitolo: En el fútbol es difícil que todo el mundo te quiera. Eso solo lo consiguen los grandes como Quini. DEP el Brujo

Alen Halilovic: "Maestro, qué tristeza siento en estos momentos. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento por todo lo que hiciste por mi. Fuiste siempre atento y cariñoso durante mi etapa en el Sporting. Nunca te olvidaré. ¡Hasta siempre Brujo!

Julen Guerrero: Más Triste por el fallecimiento de un mito. Se nos ha ido Quini cuando le quedaban muchas lecciones por dar todavía. Un placer haberte visto jugar, un lujo conocerte en persona. Mi mas sincero pésame a su familia, amigos, @RealSporting y todo el mundo del fútbol. D.E.P. #IDOLOQUINI

Mario Kempes: Consternado por la noticia del fallecimiento de el brujo como era conocido el gran goleador Quino, mi más sentido pésame a su familia y a los seguidores del Sporting de Gijón. Paz a sus restos.

Alfonso Pérez: Mi más sentido pésame para la familia de Enrique Castro QUINI y para todo el @RealSporting fue un referente para toda nuestra generación ,un gran delantero y una gran persona querida por todo el mundo.D.E.P

Álvaro Negredo: Se nos ha ido una leyenda. DEP Quini.

Joaquín Sánchez: Se fue una parte del escudo del Sporting. El fútbol español te echara de menos. Todo mi ánimo para la familia. Descansa en Paz Quini.

Josep Maria Bartomeu (presidente del Barcelona): Consternados por la muerte de Quini, un jugador extraordinario y una persona increíble que se ganó un lugar privilegiado en el corazón de los barcelonistas y del mundo del fútbol. Nuestro sentido pésame para su familia y amigos

Denis Cheryshev: Mi familia y yo jamás olvidaremos todo lo que has hecho por nosotros. Descansa en paz Quini. Siempre en nuestro corazón.

Mate Bilic: Al final nos vamos sin nada,pero tu nos dejaste tu grandeza,tu humildad,tus goles y la influencia en nuestras vidas. Descansa en paz Quini.

Santiago Cañizares: Porque cuando veías a Quini era él el que venía a darte un abrazo, coño. Cuando te mueres nadie te critica... pero lo difícil es lo que consiguió Quini, no ser criticado nunca en vida. Lo siento en el alma.

Rafa Alkorta: Pensaba hablar del partido del @realmadrid, pero me he quedado helado,con la noticia de la muerte de Quini,un gran futbolista pero sobre todo , una gran persona, que es lo más importante, un abrazo a la familia sportinguista, se ha ido un grande DEP

Julio Salinas: Acaba de morir una persona a la q admiraba y a la que tenía un gran cariño Siempre fue mi ídolo y tuve la suerte de conocerle, ya que me ayudó mucho cuando fiché por el Sporting. Brujo gracias por todo lo q nos has dado,gracias por ser un crack no solo en el campo sino como amigo DEP

Miguel de las Cuevas: Siempre serás eterno brujo, descansa en paz????#EternoQuini

Santi Cazorla: Se fue un futbolista espectacular y una persona increíble,un placer haberte conocido brujo,un abrazo enorme a la familia...D.E.P

Alberto Lora: Tú no Quini por favor... No me salen las palabras, es una pena inmensa tú marcha. La mejor persona que puede haber en el mundo del fútbol, siempre con una sonrisa en la cara y buenas palabras para todo el que se te acercaba. Te echaremos mucho de menos amigo. DEP "Brujo"

Pier Cherubino: Se va una gran persona, un ejemplo como deportista, un ídolo, un maestro q me ayudó a convertir el remate a portería en mi mayor virtud!! Sin duda, uno d los más grandes en el fútbol español!! LEYENDA PARA SIEMPRE!! ??"BRUJO DEL GOL" "PUXA SPORTING POR EL"