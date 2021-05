La prensa inglesa arremete contra Guardiola y lo tilda de 'arrogante'

Por Redacción de TVN



La prensa catalana ha recogido un compendio de las crónicas de diarios ingleses un día después de la final de la Champions League, en el que Pep Guardiola sale duramente criticado por su decisión táctica de dejar fuera del once titular a jugadores como Fernandinho o Rodri.

la reacción de la prensa inglesa es unánime y coincide en decir que el entrenador catalán pecó de arrogante al salir sin un futbolista como Rodri o Fernandinho, pilares fundamentales en el equilibrio del equipo citizen, que se vio desprotegido ante el orden táctico que mostró Tuchel.

El que alguna vez fuera un aprendiz, salió al terreno de do Dragao y demostró ser ser también un maestro para llevar al Chelsea a la gloria.

The Times

Nadie parece entender que dejara fuera a sus dos anclas en el centro del campo: “La decisión de Guardiola de empezar sin Fernandinho rozó la arrogancia, como si creyera que podría superar al bien organizado y decidido Chelsea de Tuchel sin un recuperador de balones. El City echó mucho de menos al brasileño organizando y patrullando esa zona. Kanté se limitó a tomar el control y cuando Guardiola introdujo a Fernandinho al cabo de una hora, el Chelsea ya iba por delante”.

The Guardian

El resumen del choque fue especialmente duro: “La presión era para Pep, con Sheikh Mansour a la espera de una copa que anhela desde su toma de posesión en 2008, pero el entrenador del City encontró una nueva forma de perder, para sondear nuevas profundidades de frustración. Guardiola, que ganó la Champions por última vez en 2011, empezó sin pivote ni ariete reconocido y le costó implementar su plan de juego”, escribió The Guardian en sus páginas.

The Independent

El once titular del City fue una gran sorpresa: “Muchos de los futbolistas no comprendieron qué hacer sobre el terreno de juego”. Aunque este medio, con sede en Londres, intentó ponerse en la piel de Guardiola: “Pretendió que sus chicos se movieran a tal velocidad y circularan rápido la pelota para desorientar al Chelsea”. Está claro, sin embargo, que la fórmula no tuvo éxito. El Chelsea se multiplicó en cada esfuerzo para negarle los espacios una y otra vez.

The Sun

En su línea editorial habitual, más agresiva que otras, The Sun atizó al preparador del cuadro de Manchester: “Cruzó esa fina raya entre la genialidad y la extravagancia y decidió que una final de la Champions era el momento adecuado para realizar uno de sus experimentos de profesor loco. El gran alquimista del City terminó por inventar una bomba fétida al sentirse superado por completo por el Chelsea sin un centrocampista defensivo ni un delantero al uso”.

Daily Mail

Otro tabloide británico que no tuvo compasión de Guardiola: “A diferencia de Wembley en 2011, esta vez el fútbol de ataque lo mató ayer. Arrancar sin Fernandinho ni Rodri pareció excesivamente insensato incluso para un entrenador tan comprometido con la estética del juego. Cuando uno se enfrenta al Chelsa, construido por Tuchel para contraatacar a gran velocidad y explotar los espacios, el once de Guardiola rozó lo ridículamente imprudente”.

"Volveremos a estar aquí otro día"

