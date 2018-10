La presión sobre Argentina hizo del Mundial "casi un sufrimiento", según Sampaoli

"La mochila que tenía este grupo era demasiado pesada, estábamos todos empujados a un camino de obligación en el que era difícil hacer surgir el talento", dijo Sampaoli en la entrevista publicada este martes.

El exdirector técnico de la 'Albiceleste' insistió en que fue "un trabajo muy duro porque sólo había una opción: ser campeones del mundo. Y en esa obligación ante cualquier adversidad, todo era más complejo".

"Debíamos tener equilibrio para que la obligación de ganar que tenía el jugador argentino no generara más ansia. Cada partido era casi un sufrimiento", aseguró.

En Rusia-2018, Argentina sólo pudo ganar a Nigeria en la fase de grupos (2-1), después de empatar 1-1 con Islandia y perder 3-0 con Croacia, antes de caer 4-3 contra Francia en octavos de final.

"No pudimos disfrutar nunca. La meta era demasiado alta", aseguró Sampaoli, que destacó la experiencia de entrenar a Leo Messi, al que "le pesaba como el que más no haber podido trascender grupalmente".

"Verlo tan comprometido, sufriendo mucho cuando no se ganaba. El mejor jugador de la historia estaba muy comprometido. Leo sufría como ninguno la imposibilidad de ser", añadió Sampaoli a Marca.

- 'Histeria de la inmediatez' -

El exseleccionador argentino consideró que "la histeria de la inmediatez, el ganar como sea", que quieren los argentinos, pudo afectar a Messi y su rendimiento.

"Viene de una estabilidad muy grande en su club de España. Allí maneja los tiempos... y llega a su país, Argentina, y tiene que ganar como sea, con una histeria colectiva muy grande", dijo.

"Así no se puede. Y si no gana, sabe que se le vienen críticas. Así no se puede jugar ni disfrutar", añadió Sampaoli, quien prefirió no valorar el descanso que se ha tomado Messi en la selección.

"Son decisiones muy personales. Sólo él sabe lo que necesita y hay que respetarlo", consideró Sampaoli.

Messi no está en la convocatoria argentina para los partidos amistosos contra Irak el jueves y contra Brasil el próximo martes.

Pese a todo, Sampaoli cree que Argentina puede ser campeona del mundo en Qatar 2022 también con Messi, pero pide seguir un proceso estable.

"Para el próximo Mundial o Copa América hacen falta organización, confianza ilimitada y saber que todo requiere un proceso. Es decir, si no se gana la Copa América, hay que mantener el proceso, no romperlo", dijo.

"Ya basta de esta locura de que si no ganás, sos un perdedor. Y no es así: si se cree, se puede ganar aunque sea más tarde. Pero hay que creer", insistió el exseleccionador argentino a Marca.

Sampaoli fue muy criticado tras la actuación en Rusia, pero el extécnico del Sevilla afirma estar tranquilo.

"Yo llegué con el 95% de aprobación de la gente, pensando que Jorge Sampaoli podía darle a Argentina ese ansiado campeonato del Mundo con el más grande en la cancha. Y cuando no se dio, vino la crítica. Pero no tengo rencor con nadie", concluyó.

