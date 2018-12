"No soy racista": el aficionado del Tottenham que tiró una piel de plátano pide perdón

El aficionado del Tottenham que tiró el domingo una piel de plátano en dirección al delantero gabonés del Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, hizo acto de contrición y juró que no es "en absoluto racista", informó este martes el tabloide británico The Sun.

El incidente se produjo durante el derbi londinense entre los 'Gunners' y los 'Spurs', que ganó el Arsenal 4-2 en su Emirates Stadium. Tras inaugurar el marcador con un penalti, Aubameyang celebró su gol delante de los aficionados rivales, antes de que cayera la piel de plátano delante de él.

"No soy en absoluto racista. Yo soy incluso chipriota. Al 100% no soy racista", aseguró Averof Panteli, un hombre de 57 años que hizo valer a través del Sun su condición de inmigrante. "Juro por la vida de mis hijos que no soy ese tipo de persona".

Tirar pieles de plátano a jugadores negros es un clásico gesto de los ultras fascistas en Europa, que a menudo lo acompañan con sonidos de mono.

Por su parte el Tottenham juzgó este comportamiento como "completamente inaceptable" y decidió castigar de por vida al aficionado.

Averof Panteli se justifica a sí mismo. "El jugador del Arsenal estaba exultante (...), asentía con la cabeza y nos aplaudía. Sin pensar, recogí esa piel de plátano del suelo y la tiré al campo. No la tiré a los jugadores".

"No apoyo lo que hice y lo lamento. Llamé por teléfono al Tottenham para disculparme", añadió.

Panteli fue acusado formalmente de lanzamiento de proyectil. La policía juzgó que no era una infracción agravada racialmente.

El 18 de diciembre, en la corte, se declarará culpable.

AFP.