Las relaciones confusas de Infantino dejan en situación embarazosa a la justicia suiza

Última revelación, el presidente del fútbol mundial habría intervenido ante el fiscal general suizo por una investigación que le afectaba sobre la atribución de un contrato de derechos de televisión, informó el lunes el diario suizo Tribuna de Ginebra.

En una serie de correos desvelados por el periódico, Infantino explica a su amigo de la infancia Rinaldo Arnold, fiscal de Haut-Valais (Suiza), región de origen de ambos, que va a intentar "explicarse ante el MPC (Ministerio Público Suizo)".

"Me interesa que todo se explique tan rápido como sea posible, que sea dicho claramente que no tengo nada que ver con este caso", le escribió Infantino.

La FIFA no desmiente

Arnold, que había ya ayudado a organizar un primer encuentro entre el fiscal general suizo Michael Lauber e Infantino, le respondió: "Lo que es importante es la cita en dos semanas, si tú quieres, puedo acompañarte de nuevo".

La FIFA nunca ha desmentido los encuentros entre Infantino y Lauber, explicando que estaban destinados a mostrar que la propia federación, que tiene el estatuto de denunciante en varios procesos, estaba "preparada para colaborar con la justicia suiza".

"No supone ningún problema en numerosos países, en Suiza sí", se defendió la FIFA en un comunicado el lunes por la noche. "En particular, en Estados Unidos la cooperación con la FIFA condujo a más de 40 condenas", añadió

Pero el escenario borroso desde un punto jurídico en el que estas citas se desarrollaron supone un problema y abre la cuestión de una potencial connivencia entre la FIFA y la justicia.

En el centro de una investigación disciplinar por sus encuentros informales con Infantino, el fiscal general Lauber fue sancionado a principios de marzo con una reducción de salario.

"En varias ocasiones Lauber no ha dicho la verdad, ha actuado de manera desleal, ha violado el código de conducta del MPC y ha puesto trabas a la investigación de la AS-MPC", señaló este último organismo, la Autoridad de Vigilancia del MPC.

'Una camarilla', dice Platini

"Lo que afirmo desde hace años toma forma, la connivencia entre la justicia suiza y una camarilla, en el interior y en el exterior de la FIFA, compuesta por dos equipos: un primero que quería eliminarme de la elección a la presidencia de la FIFA, un segundo que maniobró al servicio del actual presidente de la FIFA (Infantino)", señaló este martes Michel Platini a la AFP.

La leyenda del fútbol francés, entonces presidente de la UEFA, se perfilaba como sucesor de Sepp Blatter a la cabeza de la FIFA.

Pero fue condenado por "gestión desleal" y "abuso de confianza", tras un pago de Blatter al propio Platini de dos millones de francos suizos, lo que provocó la suspensión de ambos dirigentes.

Platini tuvo que estar alejado del fútbol cuatro años y su suspensión finalizó en octubre.

Sobre la base de una denuncia transmitida por la cancillería gala a la suiza, el francés espera que la justicia helvética abra una investigación "independiente, exhaustiva y que no deje zonas de sombra". "Mi combate es contra la injusticia", subrayó Platini.

Blatter, de 84 años, no ha sido nunca juzgado. Recientemente fue parcialmente declarado inocente. El MPC renunció a perseguirlo por la concesión de un contrato de derechos de televisión, una de las dos partes del proceso abierto contra él en 2015.

Ahora el dirigente suizo espera un abandono total de la investigación, afirmando a la AFP que "los hechos recientes devuelven munición para apoyar la tesis de un complot".

En total hay más de 20 procesos abiertos desde hace cinco años en Suiza.

Este martes, la justicia helvética anunció que el Tribunal Penal Federal de Bellizone (sudeste) juzgará a partir del 14 de septiembre a Nasser Al-Khelaifi, presidente del grupo de televisión beIN Media y del París SG, y a Jerome Valcke, exnúmero 2 de la FIFA, por un asunto de corrupción ligado a la atribución de los derechos de retransmisión del Mundial de fútbol.

El proceso a tres antiguos responsables del fútbol alemán, por presunta compra de votos para la atribución del Mundial 2006, abierto el 11 de marzo, fue suspendido debido a la pandemia de coronavirus.

Según la prensa suiza, debido a los plazos de prescripción, el proceso finalmente no se celebrará. Pero preguntado por la AFP, el tribunal penal federal no desea confirmar esta información o decir si debido a la situación excepcional (crisis del coronavirus) otras reglas se aplicarán.

"El tribunal comunicará a su tiempo cómo continúa el proceso", señaló.

La FIFA se mostró "decepcionada" que el proceso no llegue a celebrarse", ya que para la institución este asunto "no está cerrado en la medida que no aceptaremos que se haya hecho un pago desde una cuenta de la FIFA sin una razón válida".