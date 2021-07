COPA ORO Adalberto Carrasquilla celebra que la relación con el Cartagena de España es muy buena

Por Boris Alexander Cruz Caballero



En una entrevista exclusiva, realizada por nuestra enviada especial Claudya Morales hasta Houston, una de las sedes de la Copa Oro 2021, Adalberto Carrasquilla habló de su actualidad con el club del Cartagena de LaLiga SmartBank y su andar con la Sele en este torneo de Concacaf.

Adalberto Carrasquilla, hizo una comparación entre el entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen y lo aprendido en el fútbol español jugando con el Cartagena.

Vea también: Vídeo: Selección nacional realiza jornada de entrenamiento a puerta cerrada

"Cada técnico tiene su estilo de juego, pero si que tiene un estilo muy cercano a los entrenadores que me han tocado en España, porque el trabajo táctico y la tenencia de balón es muy importante dentro de los partidos y yo creo que todo se resume en los entrenamientos, en los trabajos que hace, día tras día, ya depende uno dar su granito de arena para adaptarse a lo que el técnico quiere, pero me parece una idea muy clara que estamos dando a notar de juego".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tvmax-9.com (@tvmaxdeporte)

La pérdida de protagonismo con Cartagena, Carrasquilla la atribuye al mal momento por el que pasaba el club en LaLiga SmartBank.

"Fueron semanas muy raras la verdad porque el club no pasaba por buenos momentos, el míster intentó variar muchas veces y bueno, en una de esas, no entro en el once titular y sacamos el resultado, ya saben que muchas veces el equipo que gana poco se cambia, entonces por ahí me tocó aguantar el siguiente partido y se gana también y ya por ahí en dos partidos que ya no tenga protagonismo, muchas veces en Europa pasa así que toca nuevamente esperar tu oportunidad y bueno, yo día tras día seguí trabajando yo sabía que no iba a ser fácil volver a la titularidad, porque también entiendo que cada compañero en el club quiere jugar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de tvmax-9.com (@tvmaxdeporte)

Desde España, (FC Cartagena) están pendientes de la participación de Adalberto Carrasquilla en la Copa Oro 2021 siendo el panameño uno de sus activos más preciados.

"Ya sabemos cómo es el fútbol que fuera de lo deportivo muchas veces hay muchos interesas dentro de cada jugador y por ahí, bueno con la compra que ellos hicieron, es normal que quieran atraer expectativas porque eso también les conviene que tenga mejor oferta yo más adelante y claro ellos pusieron toda la disposición de que yo viniera a Copa Oro y bueno yo creo que por ahora la relación con el Cartagena es como el día cero, muy bien y con el presidente en especial, la verdad que muy bien".