Américo Gallego en conferencia de prensa, se refirió al caso de Román Torres.

"Si va estar convocado eso lo dejamos a los dirigentes, charlamos con Román por espacio de una hora, me pareció un capitán, capitán y después que el tampoco no sabe lo que va a pasar, nosotros no lo queremos hinchar tanto porque sé cómo se debe sentir, pero está todo encaminado, y si puede jugar en la selección, va estar conmigo".

Al DT de la selección mayor de Panamá el argentino Américo Gallego se refirió a los jugadores que estén en la mejor forma, tal es el caso del portero juvenil Frías; "No tengo dudas cuando veo a un jugador que tenga posibilidades, si tiene 16 o 18 años a mí no me interesa si es joven o viejo.

Durante su breve gira en partidos de la Liga Panameña de Fútbol y su jornada 4, Américo Gallego, destacó que los jugadores son rápidos, pero poco agresivos, en el fútbol hay que ser agresivos.

También destacó que los partidos de la Liga panameña de Fútbol, le dejó muy buena impresión.

Sobre el liderazgo que deben tener los capitanes, el director técnico de la selección nacional, destacó que deben tener liderazgo; "Que transmitan seguridad y si yo no trasmito seguridad, los compañeros no lo van a creer". Gallego destacó que ya tiene al capitán ante la posible ausencia de Román Torres".

Los entrenamientos de la selección nacional seguirán este martes desde las 7:00 am en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.