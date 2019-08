Como noticia de último momento en el fútbol de la Major League Soccer, el volante panameño Aníbal Godoy cambiará de equipo para el 2020.

El San José Earthquakes y Nashville SC llegaron a un acuerdo para canjear al panameño Aníbal Godoy, transacción que costó 650 mil dólares y el jugador se unirá a su nuevo club en enero del 2020.

We're excited to announce the acquisition of @MLS midfielder Aníbal Godoy from @SJEarthquakes. | Estamos orgullosos de anunciar el fichaje de @a_godoy03 para nuestro plantel de la MLS.#BandTogetherNSC | https://t.co/OI0sb6ggkTpic.twitter.com/xZjkbiH76e