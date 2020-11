Aníbal Godoy, el mejor del partido entre Nashville y FC Dallas

La primera derrota de Nashville en casa desde el debut del equipo en la Major League Soccer el 29 de febrero contra Atlanta United, terminó con su racha de seis goles consecutivos.

El volante panameño Aníbal Godoy, fue la figura del partido a pesar de la derrota.

Aníbal Godoy is your @Heineken_US Man of the Match. #EveryoneN#NSHvDALpic.twitter.com/2oMWjeVkR6