Armando Cooper y Philippe Coutinho, un "match" más que interesante

Una de los duelos que se esperan disfrutar, sería el de Armando Cooper y Pillipe Coutinho, veamos las características de ambos jugadores:

Philippe

Un ganador nato. Surgido del Club de Regatas Vasco da Gama, uno de los conjuntos más condecorados de su país. Acostumbrado a conquistar títulos desde categorías inferiores, con Brasil; sudamericano sub 15 y sub 17, Mundial sub 20.

El socio predilecto de Neymar, desde aquellos tiempos, lidero junto con el crack del PSG, una generación de ensueño. Fruto de esto con apenas 18 años llegaron los cantos de sirena desde Europa, y fue el Inter de Milán quien se hizo cargo de trasladar aquel talento al viejo continente. Con el equipo interista demostró ser una gran promesa, pero al ser tan joven no tuvo la continuidad deseada.

Algunas cesiones a España donde se consolido y culmino su adaptación al fútbol europeo con el Espanyol de Barcelona, le permitieron dar el salto más grande de su carrera en aquel momento llegando a Inglaterra de la mano del Liverpool fue aquí en el conjunto de Merseyside Red donde alcanzo la cumbre de su carrera y la regularidad; líder de ese equipo resucito las esperanzas en una ciudad donde futbolísticamente llevaban años esperando un referente que les permitiera recuperar la ilusión de pelear por un título, aunque al final no pudo ganar algo con los de Anfield Road, se convirtió en ídolo.

Su gran calidad técnica, su manejo de ambos perfiles, su gran capacidad de drible y su sello más notorio el disparo potente y colocado a perfil cambiado, el denominado Coutinhazo, son sus características y las que lo han llevado a triunfar en Europa.

De momento se desenvuelve en el Barcelona, donde llego demostrando de sobra su valía y el gran aporte que sería a la institución, más allá de que en la actual temporada este padeciendo una crisis en su juego y confianza, de seguro volverá a lo más alto de su nivel. Se trata de un crack, de aquellos de primera línea.

Armando Cooper

De los talentos más grandes surgidos en nuestro país, surgido de Colon cuna de grandes deportistas de Panamá, desde muy joven en su carrera conquisto el balompié nacional. Cinco título en la liga de nuestro fútbol, reposan en su palmarés.

Llego a la selección desde la categoría sub 20, consolidándose desde ese momento en un jugador importante para nuestro equipo nacional. Rindiendo siempre con cada uno de los DT’S que le han tomado en cuenta y en los procesos de los que ha sido participe.

Podríamos hablar de un jugador de aquellos que elevan su nivel con el combinado nacional; contrastante con su rendimiento en clubes, donde más allá de desarrollar una carrera en distintos países y continentes, no ha alcanzado esa regularidad necesaria en ninguno de sus clubes, fruto quizás de su personalidad anárquica que traslada al césped. Un jugador desequilibrante,

polivalente, que se adapta a varias posiciones ofensivas, pero que quizás ese toque de maduración le ha hecho falta para sobresalir fuera del país en sus equipos.

De su calidad nadie duda, de su personalidad tampoco, un jugador de carácter, mismo que irónicamente, ha sido su virtud y su defecto. Armando es a día de hoy por su experiencia y liderazgo futbolístico, uno de los referentes de nuestro fútbol.

De aquellos que no se esconde, que cuando nadie la quiere, la pide siempre. Si combinara su talento con la buena toma decisiones, hablamos quizás de uno de los mejores futbolistas en la historia de nuestro país, en cuanto a fútbol se refiere.