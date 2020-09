Blackman expulsado durante duelo europeo entre clubes con jugadores panameños

Blackman propinó una patada al jugador del Lask Rene Renner frente al árbitro quien lo sancionó al panameño con la tarjeta roja.

⏱️47' RED CARD 🟥 - Cesar Blackman @DAC_1904 down to 10 men after a needless kick on Rene Renner in front of the ref.Can hardly keep up here...#ASKDAC#UELpic.twitter.com/Ec2LNZ2rze