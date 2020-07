Calendario actualizado del Inter Miami, club donde juega Román Torres

Major League Soccer (MLS) anunció una actualización a los grupos y el calendario para el Torneo Especial MLS is Back.

El Grupo A de Inter Miami, el cual anteriormente contaba con seis equipos, ahora tendrá cuatro equipos al igual que los otros cinco grupos en el torneo luego de que Nashville se retirara de la competición y Chicago Fire FC fuera trasladado al Grupo B.

Tanto Chicago Fire como Nashville permanecerán en la Conferencia Este para lo que resta de la temporada regular 2020.

Tras 16 días consecutivos de partidos de la fase de grupos, los dos equipos mejor clasificados de cada grupo junto con los cuatro mejores terceros tomando en cuenta todos los grupos avanzarán a las rondas de eliminación directa que van a iniciar el 25 de julio.

Grupo A actualizado:

Inter Miami CF

New York City FC

Orlando City SC

Philadelphia Union.

Calendario actualizado para el Grupo A:

14 de julio: New York City FC contra Orlando City SC, 8:00 p.m. ET (TUDN)

14 de de julio: Philadelphia Union contra Inter Miami CF, 10:30 p.m. ET (TUDN)

20 de julio: Inter Miami CF contra New York City FC, 9:00 a.m. ET (ESPN/ESPN Deportes)

20 de julio: Philadelphia Union contra Orlando City SC, 8:00 p.m. (TUDN)

Previo a esta actualización, Inter Miami donde milita el defensor panameño Román Torres, se iba a enfrentar con Chicago Fire FC a las 9 a.m. ET el 14 de julio y al Philadelphia Union a las 10:30 p.m. ET el 19 de julio.