Celebran los 100 juegos de Aníbal Godoy con la selección nacional

Por SomosLaSele



El selecto grupo de jugadores que han llegado a los 100 partidos con la selección de Panamá tiene un nuevo integrante, Aníbal Godoy.

El mediocampista de 31 años se convirtió el pasado jueves en el noveno jugador del onceno nacional en llegar al centenario.

Godoy se unió a Gabriel Gómez (147 partidos), Jaime Penedo (136), Blas Pérez (124), Román Torres (119), Armando Cooper (114), Luis Tejada (108) Felipe Baloy (103) y Alberto Quintero (101) en el club de los 100.

Momento histórico

Desde su debut un 3 de marzo del 2010 en un amistoso ante Venezuela, Godoy se ha convertido en una pieza clave en el mediocampo de Panamá.

El volante zurdo habló este viernes ante los micrófonos de FEPAFUT, luego de recibir la camiseta número 100 de manos del capitán Harold Cummings en un acto simbólico en el hotel de concentración en República Dominicana.

Con casi un año y medio desde su último partido con Panamá, Godoy confesó que la espera en el partido número 99 se tornó algo larga, pero que al final lo importante era ganar en este inicio de eliminatorias ante Barbados, y por suerte se pudo lograr.

Aquí 10 preguntas con el producto del desaparecido Chepo FC y ahora jugador del Nashville en la Major League Soccer (MLS).

Nuevo proceso de eliminatorias mundialistas, ¿cómo te sientes en este nuevo camino al Mundial de Catar 2022?

Gracias a Dios una eliminatoria más. Fue un partido muy difícil para nosotros en el sentido de que lo sufrimos mucho. Jugamos muy bien por lapsos, pero el fútbol que queríamos mostrar, ese que entrenamos durante estos días acá, no lo pudimos llevar a cabo por motivo de la cancha, aunque sé que no es excusa. Al final, esto es lo que es la eliminatoria. Generamos muchas ocasiones y hubiese sido distinto si al minuto 5 metemos el primer gol. Pero bueno, lo importante era ganar. Ahora tenemos un partido el domingo donde esas oportunidades que tuvimos ayer, las tenemos que concretar.

No jugabas un partido oficial desde noviembre cuando finalizó la temporada de la MLS, ¿cómo te fue con el tema del ritmo de juego?

Me vino bien irme mucho antes a Nashville. Viajé prácticamente tres, cuatro semanas antes para ponerme a tono porque sentía que tenía que estar listo para esta convocatoria y gracias a Dios recibí el llamado. Igual el club empezó a entrenar hace cuatro semanas, con una pretemporada muy física y eso me ayudó mucho a tener ese resto físico para poder aguantar los 90 minutos en una cancha muy pesada como esta.

Ya son 11 años desde tu debut con la selección mayor en 2010 en un amistoso ante Venezuela, ¿consciente de tu nuevo rol como líder de la selección tras el retiro de varios históricos?

Yo aprendí mucho viendo a mis compañeros que ya están retirados. Siempre trataba de escuchar, siempre trataba de preguntar cosas. Yo solo trato de llevar lo aprendido a cancha, apoyar a mis compañeros, tratar de que en el momento que estemos desesperados, que fue lo que pasó ante Barbados, donde queríamos meter el primer gol como sea, ahí es donde trataré de darle esa tranquilidad al grupo, teniendo más posesión de balón, generando más juego en corto, entonces más que ser un líder, intentaré ser un compañero más, un compañero positivo y estar siempre disponible para lo que se necesite.

Te unes a un selecto club de 9 jugadores que llegan a los 100 partidos con la selección, ¿qué significa este logro para ti?

Nunca pensé que iba a jugar tantos partidos con la selección. Gracias a la perseverancia y a la disciplina que he mostrado durante mi carrera como profesional, se me ha dado la oportunidad de tener este logro importante, pero para mí en lo personal, y siempre he dicho, el grupo está por delante, ya que sin ellos no hubiese llegado a los 100 partidos. Es un premio increíble, un premio individual, pero lo mejor para mí siempre será ganar cosas como grupo.

Pero parecía que nunca llegaba ese partido número 100, con convocatorias que se caían, lesiones, ¿pasaba eso por tu mente, eso de que seguías en el partido 99?

Sí, eso me estaba jugando un poco, porque había convocatorias donde estaba dentro de la lista y me pasaba algo. Que si el Covid-19 o una lesión, entonces para esta última convocatoria traté de manejar un poco las cosas, traté de estar más tranquilo. Y sí, se hacía largo la espera pero al final, mi pensamiento no estaba en el partido 100, sino estar aquí y tratar de ganar los dos partidos que tenemos e irme feliz a mi hpgar.

Mirando un poco para atrás en tu carrera, has podido compartir cancha con varios mediocampistas históricos como Gavilán Gómez y Amílcar Henríquez, ¿a quién recuerdas en este momento?

Recuerdo mucho a los que se retiraron recientemente, ya que fui parte de ese proceso. Jugadores como Jaime Penedo, (Felipe) Baloy, Blas (Pérez), (Luis) Tejada, Gavilán, Román Torres, que no está retirado. Cada uno me dio consejos distintos y yo fui agarrando de todo ese aprendizaje. Y de todos ellos, recuerdo mucho a Gabriel Gómez, porque de mis 10 años en la selección, póngale que durante ocho años compartí habitación con él. Era el jugador con quien más conversaba antes de los partidos y también durante los partidos porque era mi compañero dentro de la cancha. Siempre compartíamos ideas, y él como una persona humilde que es, trataba de quo yo le aportara ideas, pero la verdad es que como era más joven, me iba mejor escuchando que aportando.

¿Cómo visualizas tu rol a futuro con la selección?

Siempre cuando estoy en el cuarto, tratando de pensar en lo que hice bien y lo que hice mal, siempre trato de enfocarme en ganar. Se habla mucho de que el camino es muy largo, pero como le he dicho a los compañeros, es largo si nosotros nos lo proponemos, porque si pensamos que esta fase la vamos a pasar caminando o goleando a los rivales, ya vimos lo que pasó con Barbados. Entonces, la realidad es que tenemos que ir partido a partido.

Tienes poco tiempo conviviendo con este cuerpo técnico, ¿qué nos puedes decir de ellos?

Es un buen grupo de trabajo. Son muy profesionales, saben lo que quieren. Es apenas mi primera convocatoria, pero en este corto tiempo que he tratado con ellos, he visto que son grandes personas y eso es importante para nosotros los jugadores, porque sentimos ese respaldo tanto dentro como fuera de la cancha. Y el poder tener un técnico de esa calidad, siempre va a ser importante tanto para el grupo como a nivel personal.

¿Qué rol juega tu familia en este momento de tu carrera?

Es lo más importante para mí. Cuando las cosas no te salen futbolísticamente, estés en la selección o club, la familia siempre está ahí como soporte. Y eso no es solo en el fútbol, personas que están trabajando ocho horas encerrados en una oficina, van a la casa con estrés, pero con solo ver a su hijo, les alegra la noche como se dice.

Por último, ¿a quién le dedicas este logro especial de los 100 partidos?

Primero a Dios, ya que, sin Él, aquí no estuviéramos, y después a mi familia. Como lo dije, mis dos hijos, mi esposa que está en Nashville, mis padres que están en Panamá, y a las personas que siempre están ahí pendientes, que cuando las cosas están mal, ellos están ahí, y cuando las cosas están bien, también están para apoyar.

Datos para saber de Godoy

1 – Su único gol con la selección nacional lo anotó en un amistoso ante El Salvador el pasado 15 de noviembre del 2014.

3 – Godoy suma tres procesos de eliminatorias mundialistas, arrancando en el camino a Brasil 2014, seguido por la clasificación a Rusia 2018 y continuando con el primer paso al Mundial de Catar 2022.

7 – El volante zurdo está por cumplir su séptima temporada en la MLS, desde su llegada al equipo de San José en el 2015.

99 – Su último partido, previo al de anoche ante Barbados, había sido el pasado 16 de octubre del 2019 contra México como visitante en la derrota por 3-1, en un encuentro de Liga de Naciones de Concacaf.

(Fepafut)