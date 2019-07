Mientras estuvo en nuestra ciudad capital, el DT Farías aprovechó para realizar compras en un centro comercial de la localidad.

En su cuenta oficial de twitter, colocó una foto y comentario sobre la compra que hizo de un par de zapatillas.

"Aproveché mi paso por Panamá" destacó en el twitter:

Les cuento algo que tal vez no sepan: Amo el basket. Verlo y jugarlo. He usado todo tipo de zapato, y los perfil bajo son lo que más me gustan. Aproveché mi paso por Panamá y me blindé con estos Kempa que me encantan. Ahora sí estoy listo para jugar con todo. Maracaibo, allá voy. pic.twitter.com/EFVHAP3NUW