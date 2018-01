La U de Chile tiene en carpeta a Armando Cooper

Según el periodista Diego Jeira, Armando Cooper sería el plan B para la U de Chile si no cierran con César Pinares, volante chileno ofensivo.

"En la U pujan por Jean Meneses a espera que Universidad de Concepción acepte una contraoferta. Por su parte, la teleserie de César Pinares sigue sin vislumbrar un final.

El Al-Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos todavía no define la salida del volante chileno, quien no está considerado para el presente semestre en el cuadro árabe y Colo Colo aún no pierde la esperanza de arrebatarle el fichaje a su archirrival.

Así las cosas, en Azul Azul preparan un plan B ante la posible caída de Pinares y el seleccionado panameño de 30 años, Armando Cooper, apareció en carpeta del Chuncho.", destaca la nota.

Armando Cooper jugó hasta el 2017 con Toronto FC, campeones de la MLS en ese mismo año.