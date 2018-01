Christopher Bared jugó en mundiales de las categorías Sub-17 y Sub-20 de Panamá.

Con la selección Sub-17 jugó bajo la dirección de Jorge Dely Valdés y en el Mundial Sub-20 fue dirigido por Leonardo Pipino.

Bared jugó con la Universidad de Villanova donde disputó 16 cotejos como titular en la pasada campaña.

NEWS | With the 68th overall pick in the 2018 @MLS#SuperDraft, the Sounders select Villanova defender Chris Bared!Welcome, Chris!