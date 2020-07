El “Chusco” Sierra, habló de los diamantes en bruto que hay en el fútbol panameño

El profe ‘Chusco’, de amplia trayectoria como jugador y como entrenador le gustaría volver a Panamá donde sintió muy cómodo y feliz. El profe ha estado en el banquillo como asistente técnico de grandes entrenadores como Hernán Torres, Edgar ‘Panzer’ Carvajal, Alberto Gamero, Álvaro de Jesús Gómez, Andrés Domínguez y Mayer Candelo.

¿Qué fue lo mejor que se llevó de Panamá en su paso por el San Francisco FC de La Chorrera?

“Como uno conoce ese fútbol, esa potencia que hay allá, esos diamantes en bruto que hay en Panamá, que se entienda bien, que hay que pulirlos porque tienen un potencial enorme, pero enorme. Son fuertes y los identifico mucho con el fútbol nuestro, porque les gusta jugar, son aguerridos, cuando hay que jugar fútbol directo lo hacen, para pelear segunda jugada van con mucha vehemencia y lo que si inculcamos a mis amigos del ‘Sanfra’ fue profesionalismo, que tenían que mejorar más, que tenían que llegar temprano al entreno, nos metimos en esa tónica, que había que pesarnos antes y después del entreno, que no podíamos estar gordos y los muchachos muy disciplinados. Como unos viven en Ciudad de Panamá, se hace mucho tranque y les toca salir más temprano y eso lo conversábamos con ellos para evitarnos líos. Con el capitán, con Eric (Vásquez), un gran capitán, yo le decía que se me parecía mucho a Román Torres, no en lo físico, sino en esa fortaleza física y en su disciplina, es un jugador de talla internacional, como varios panameños y a los que conocí allí en el ‘Sanfra".

¿Con qué se encontró usted en su llegada al San Francisco FC de La Chorrera?

“Con una junta directiva que nos apoyó, muy cumplidos con los sueldos, que esa experiencia en Colombia como jugador yo viví mucho los incumplimientos de los sueldos y en Panamá muy cumplidos, la agremiación es fuerte, el talento panameño como lo dije ahorita, el de los jugadores es excelso, es innato, jugadores que por algo, esa camada logró ir a un Mundial y antes la Sub 20, que le ganaron a Argentina con golazo de Jhamal (Rodríguez). Ya teniéndolos ahí tan cerca, fue de grata impresión. Qué hay que mejorar: Las canchas, hay mucho campo sintético, como me encontré en Costa Rica que dije lo mismo, lo mismo que estoy diciendo acá, en las ruedas de prensa decía eso de los campos. En Limón, la misma Liga Alajuelense en ese tiempo cambiaron el Estadio Morera Soto por sintética y yo dije que esto es un país con muy buenos jugadores, al igual que los panameños, hay que mejorar las canchas y mire que el Morera Soto es uno de los mejores campos que hoy en día hay en Centroamérica y eso es lo que habría que mejorar en Panamá. Con el Profesor Andrés Domínguez mejoramos lo de la disciplina, que había que ser muy disciplinados con el horario, con la alimentación, con el peso, con el cuidado personal e hicimos muy buen grupo, lástima que se vaya uno con ese sin sabor ‘’me voy pero no me quiero ir’’, estaba muy amañado en Panamá (muy contento)”.

Se habla mucho en Panamá de profesionalizar la liga, de hacer una nueva liga, un futbol profesional. Se habla de franquicias, de regionalizar el fútbol. Usted que conoce el fútbol panameño ¿Qué opina de esto?

“Me parece perfecto. Por mi principio, por lo que comencé: Hay un excelente material humano, hay una materia humana pero espectacular, los defensas fuertes en marca, con buen inicio de juego, con buena talla, jugador con muy buen pie, aguerridos, es extraordinario. Mejorar los campos, como hablamos con los muchachos: Tenemos que pensar como profesionales porque ustedes ya van a un Mundial, ustedes ya no van a jugar en el ‘Cascarita’ o en el Rommel Fernández, ustedes ya son jugadores internacionales, los amistosos suyos van a ser es en Europa, en Sudamérica y mire que así fue, lo que se habló, parecíamos Nostradamus (risas), diciéndoles, como asegurando algo que se veía venir porque los técnicos colombianos han dejado muy buena huella allá, al igual que los panameños, nos parecemos mucho”.

En Panamá se hablan de tres candidatos fuertes a dirigir la selección: Julio Dely Valdés, Fabio Celestini y Thomas Christiansen. Para usted, que conoce el balompié panameño ¿Quién nos debería comandar a Qatar 2022?

“Yo le digo muy honestamente y sin meterme en decisiones, es por conocimiento, porque estamos hablando de una gran figura del fútbol panameño, del fútbol mundial. Yo, si tuviera un voto, se lo doy al Dely Valdés. Por ahí vi que estaba sonando Richard Parra, que es alguien que conoce, que es campeón allá del fútbol panameño y si a mí me tocaría elegir, metería en esa lista a Richard Parra. Para mí en este momento debe ser Dely Valdés porque es un símbolo, ustedes tienen un jugador que hizo historia a nivel internacional, es como hablar de ‘’Mano de Piedra Durán’’. El amor no quita conocimiento. Dely Valdés creo que tiene los suficientes méritos para ser el candidato de la selección panameña, además que los jugadores lo quieren”.

¿Qué le falta al futbolista panameño para volver a jugar al fútbol colombiano?

“Que los contraten otra vez, que miren. Tejada, ‘El Matador’, fue grandioso acá en Colombia, me tocó disputar una final en el 2008 contra América de Cali, contra el ‘Matador’, una máquina, mire lo que hizo en Perú, allá es reconocido. Lo que hizo Amílcar, Blas Pérez, todo lo que hizo acá en Colombia. Si a mí me preguntan por un jugador panameño, allá hay muchos para recomendar, yo recomendaba mucho a Francisco Palacios acá en Colombia, a Jhamal, a Eric Vásquez y hay un prospecto ahí que es José Serrano, que son jugadores que uno tiene muy referenciado, más los de los otros equipos”.

¿Le gustaría volver en algún momento a dirigir nuevamente en Panamá?

“(Risas) sí, claro, en el ‘Sanfra’ quedé muy feliz allá, muy contento. Teníamos todas las condiciones, teníamos siempre donde entrenar allí en el ‘Muquita’ Sánchez, todo cerca, con los muchachos mucha credibilidad y confianza. Cuando me llamó Andrés Domínguez no lo pensé dos veces, de una fui y pase un año muy feliz”.

¿Cuál es la diferencia entre el fútbol peruano y el tico, con el panameño?

“En Perú, como todos los sabemos, es un fútbol muy técnico. Llegamos nosotros y en el Melgar junto al Profe Hernán Torres, mucho orden, porque atacábamos y el equipo se partía y logramos eso allá en Perú, una disciplina táctica en la parte defensiva. Costa Rica, es muy parecido al fútbol panameño: Mucha intensidad, no dan balón por perdido, pero es una intensidad colectiva, que todos meten y en Panamá darle mucho orden. El panameño tiene toda esa escuela colombiana, porque por Panamá han pasado muchos técnicos colombianos y el técnico colombiano es muy trabajador, su 4-4-2, 4-1-4-1, como esa táctica fija y en la táctica en movimiento, que no nos quedemos viendo como nos atacan y el panameño en eso tiene mucha ventaja”.

¿Cómo fueron esos tiempos cuando coincidió con Román Torres en Millonarios y como era Román en el camerino?

“Román: Es una persona genuina, es una persona transparente, que se entrena bien, es disciplinado, es obediente, respetuoso, impone ese lomo que tiene, lo impone. Uno ve a Román y es de respeto. Se hacía respetar, además que es muy técnico. Hicimos una buena amistad y en Millonarios muy unidos, tiramos para el mismo lado y gracias a Dios en Millonarios es un ídolo, alguien muy bien referenciado, después fue a Estados Unidos y mire que quedó campeón, hoy lo vi jugando con el Miami. Román es una estampa, es un baluarte. Toda esa camada que fue al Mundial, que son grandes profesionales: Baloy, Blas, ‘Matador’, ‘Gavilán’ Gómez, Machado, mire que tienen un grupo de jugadores con experiencia en muchos países y con su conocimiento pueden aportar al fútbol panameño”.

¿Cómo fue tener a Amílcar Henríquez (QEPD) y a Nelson ‘El Ruso’ Barahona en el Deportivo Independiente Medellín (DIM)?

“Yo con Amílcar tuve conversaciones muy profundas, que él sabe lo que le dije, lo que hablamos de hombre a hombre y no hablé con un jugador sino con un ser humano y llegó a ser capitán porque tenía mucha capacidad. ‘El Ruso’ Barahona es muy extrovertido, que hay que saberlo manejar, porque es noble, ‘El Ruso’ es noble, calidad y como jugador dejó huella y acá en Medellín tiene muchos amigos”.

Sus inicios en el fútbol profesional colombiano y todo lo que prometía usted como jugador:

“Esos inicios, una época dorada del fútbol colombiano, estaban todos los exponentes, grandes jugadores del fútbol colombiano acá. René Higuita, ‘Chonto’ Herrera, Andres Escobar, ‘El Pibe’ Valderrama. Todos los equipos tenían figuras y en un clásico que le ganamos a Atlético Nacional, jugamos contra ocho mundialistas, eso no se ve en ninguna otra parte del mundo y esa fue una época dorada. En el DIM yo estaba volando, pero llegó ‘El Pibe’ y me opacó y me preguntan para Radio Caracol que qué pensaba sobre la llegada del ‘Pibe’ Valderrama a lo que yo respondo que: ‘’Es nuestro símbolo, es un orgullo estar al lado de él, hay que aprenderle’’. En ese tiempo que estaba para Selección Colombia, con la llegada del ‘Pibe’ me quitó continuidad de lo que yo traía del 89, 90, 91 y ya en el 92 jugó fue ‘El Mono’ y ya me tocó alternar y perdí la titularidad. Al final muy orgulloso por todo lo que se hizo y ya nos encaminamos en esta carrera como entrenadores”.

Hay una anécdota en un clásico paisa donde usted tuvo un altercado con el profesor Barrabas Gómez, para que nos cuente profe:

“(Risas) Barrabas es un gran amigo, un maestro del fútbol, inteligentísimo, un gran entrenador. Él estuvo a punto de ir a Chorrillo si no me equivoco y ‘Barrita’ como es una persona de temperamento, que vive mucho el fútbol, estábamos inspirados ese día, íbamos ganando 3-0 y yo tiré lujos, él se calentó, se metió a la cancha , me tiró un puño y yo lo esquivé a lo ‘Mano de Piedra’ (risas), de ahí no pasó y al terminar el partido yo dije a la prensa que respetaba mucho a Barrabas, es una persona del fútbol, alguien que le tengo que agradecer y yo no hice leña del árbol caído y con esa jugada me hizo más famoso (risas)”.