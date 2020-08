Cristian Martínez: "No es lo mismo entrenar aquí que entrenar con el equipo"

Me cuentan que eres hincha a muerte de Boca Jr. ¿Cómo nació ese amor por el equipo Xeneize?

"(Risas) no sé, muy pequeño sentía algo por el equipo, me gustaba verlo jugar y al sol de hoy siempre he querido jugar en el Boca Jr. Me identifico mucho con el juego de Juan Román Riquelme".

Sus inicios en el fútbol y el equipo de sus amores:

"Empecé desde los 7 años jugando en las categorías inferiores del Chorrillo F.C., empecé en la sub 7, luego sub 9 y continué allí hasta que jugué en la categoría reserva. Debuté en la categoría mayor con 16 años si no me equivoco y el profesor Alfredo Poyatos, siempre voy a estar agradecido con él por darme la oportunidad de debutar en el primer equipo. Me supe mantener en el primer equipo, hasta que me llegó una prueba para ir a Estados Unidos, a jugar con el Columbus Crew, era de una semana la prueba y a los profes le gustó mi manera de jugar y decidieron dejarme una semana más. Al final me lograron firmar y me he mantenido fuera del país, que es lo más importante".

¿Cómo fue ese momento en el que el profesor Alfredo Poyatos te dice que vas a entrar a la cancha y debutar en el primer equipo del Chorrillo F.C., el club de tu barrio?

"Fue algo inolvidable que todavía lo tengo grabado en la mente, algo que nunca pensé que iba a debutar en el equipo mayor con tan solo 16 años, creo que en ese entonces jugaba Rolando Blackburn, Engin Mitre creo también, muchos jugadores que siempre están pendiente a mí y yo siempre he estado agradecido con todas esas personas. Fue un momento inolvidable y ojalá que cuando me retire del fútbol pueda jugar en el ahora Universitario".

¿Cómo fueron esas vivencias en tu barrio El Chorrillo y la gran amistad que mantienes con grandes jugadores que hoy visten también la camiseta de la selección?

‘’ (Risas) sí, he vivido muchas anécdotas con José Luis Rodríguez, con ‘Pepe’ Ávila, con Sergio Moreno, jugábamos en ligas en el barrio, creo que la temporada que debuté yo debutó José Luis, hemos vivido muchas cosas juntos, cosas que si me pongo a contar no vamos a terminar nunca (risas), bonita infancia. No solo José Luis Rodríguez y ‘Pepe’, si no también: Freddy Góndola, Kevin Calderón, Eduardo Guerrero, Jonathan Ceceña y estoy muy contento con la niñez que tuvimos. ‘’

¿Muchos campeonatos ganados en el barrio?

‘’ (Risas) ufff, ahí la competencia era muy difícil, como están las ‘multis’ pegadas, la competencia a veces eran mi edificio vs el de Freddy Góndola, pero casi la mayoría de veces la ganaba mi edificio, siempre peleábamos final. Bonitos recuerdos. Era algo que nos motivaba, ver las finales llenas y que nos llevó por este camino del fútbol. ‘’

Tu experiencia en los Estados Unidos:

‘’La verdad fue algo muy importante para mi vida, para mi carrera futbolística. La verdad nunca pensé salir y jugar en el extranjero muy joven, pero por cosas de la vida se dio y estoy muy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Aprendí mucho como persona, como jugador, los mejores momentos que pasé en Estados Unidos fue con el Columbus Crew, de ahí aprendí muchas cosas, lo único malo fue que no aprendí el idioma al 100 %. Me ayudó mucho en todos los sentidos. ‘’

España y las complicaciones por la COVID-19:

‘’En el Huelva fue algo muy confuso por el tema del COVID-19, no tuve mucho tiempo y la mayoría del tiempo que estuve me mantuve encerrado, cuando llegué al Recreativo jugué cuatro juegos, luego llegó el COVID y tuve que estar encerrado en casa como por dos meses. Espero esta vez pueda disfrutar de la vida en España y en lo futbolístico igualmente. ‘’

¿Tuviste opciones de quedarte en España durante la pandemia? ¿Por qué se dio ese regreso a Panamá?

‘’Por muchos motivos: Porque el contrato del préstamo con el Recreativo se acababa el 30 de junio, mi contrato en el apartamento era hasta el 30 de mayo, luego habían informado que el torneo se iba a suspender y en ese tiempo el COVID-19 estaba en su punto allá como se dice y hablé con el Cádiz y tomaron la decisión de que me regresara a mi país mientras todo se calmara y ahora estoy a la espera de regresar nuevamente. ‘’

El equipo del Cádiz se ha mantenido entrenando durante las últimas semanas. ¿Se tiene alguna fecha estipulada para tu regreso a España?

‘’Si, si, ya se han comunicado con mi agente y solo están arreglando detalles para poder que me digan la fecha que tengo que viajar e incorporarme al club. ‘’

¿Sientes que puedes llegar en desventaja en comparación con tus demás compañeros que ya llevan varias semanas entrenando?

‘’Ahí si estás diciendo totalmente la verdad porque he tenido mucho tiempo de para, como te lo puedo decir, en el Chicago Fire no jugué muchos partidos, luego fui a Recreativo y cuando iba a empezar a jugar llega el COVID-19 y luego me tuve que regresar a Panamá, me he mantenido entrenando, pero no es lo mismo entrenar aquí que entrenar con el equipo, pero sé que cuando llegue y me toque estar en el equipo que vaya, voy a coger la temporada desde el inicio, voy a volver a mi nivel y estar al 100 en el equipo que esté".

¿Qué viene a tu mente cuando te menciono ‘’selección de Panamá’’?

‘’Vienen muchas, todo jugador panameño sueña con estar en su selección, ahora mismo no estoy pasando un momento bueno, no he jugado, no he tenido minutos, pero sé que si hago las cosas bien, jugado, teniendo minutos, voy a poder tener una oportunidad en la selección y eso es lo que estoy buscando, estar al 100 para poder aportar mi granito de arena. ‘’

¿Cómo vislumbras el camino de la selección en este nuevo formato?

‘’No hay que desmeritar a ningún rival, hay que tratar de hacer las cosas bien, tratar de hacer nuestro trabajo y buscar la clasificación que es lo que necesitamos en estos momentos. Tenemos equipo, hay muchos jugadores que hoy día están en el nivel que tienen que estar , creo que pueden aportar muchísimo a la selección, como te dije anteriormente, no hay que confiarnos, no hay que desmeritar a ningún equipo y si cada uno de los compañeros hace el trabajo que tiene que hacer, podemos llegar a esa octagonal final que tanto deseamos. ‘’