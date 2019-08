El actual subcampeón del fútbol colombiano, Deportivo Pasto, recibió al Atlético Bucaramanga en Ipiales, con la esperanza de sumar su primera victoria en la Liga Águila, sin embargo, el partido no resultó como esperaba el conjunto volcánico y en la última jugada del partido logró rescatar un empate con un golazo de Wilfrido de La Rosa.

La Liga tampoco arrancó de buena manera para el Bucaramanga, que no logra entrar en los 8 desde el 2018-II. A pesar de tener la ventaja durante todo el encuentro, los leopardos no pudieron resistir la presión del equipo local en la segunda parte, donde recibieron muchas llegadas de gol que no eran concretadas, sin embargo, en el ocaso del partido, perdieron la victoria.

Deportivo Pasto y Bucaramanga se ubican, tras este empate, en la casilla 16 y 17 respectivamente. El conjunto pastuso deberá empezar a sumar puntos si no quiere arrancar el 2020 pensando en el descenso, en la fecha 5 visitará a Jaguares, por otro lado, el Bucaramanga visitará a Junior en busca de su primera victoria.

El panameño Romeesh Ivey quien milita con el Deportivo Pasto, jugó 65 minutos, mientras que Gabriel Gómez jugó los 90 minutos.