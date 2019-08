"Todavía no sé muy bien del rival, no le conozco y nunca le he visto. Vamos a plantear el partido. Es un técnico nuevo y vamos a ver qué tal. Ir con la selección es el orgullo de todo jugador", señaló tras la derrota sufrida por su equipo ante el Fuenlabrada por 2-1.

"La gente en Panamá siempre anda preguntando, anda muy pendiente de mis actuaciones y de los partidos del Oviedo. Hoy por desgracia no se pudo sacar un buen resultado pero esto acaba de empezar y vamos a seguir trabajando para la jornada que viene", indicó.

Bárcenas asegura no sentir presión por ser un embajador del fútbol de su país en una de las ligas más importantes del mundo como la española: "La carga la tienen todos los panameños que juegan fuera del país. Yo trato de hacer lo mío, de hacer mi trabajo bien y habrá críticas buenas y malas".

Además habló acerca de la posibilidad de contar con más titularidades: "Llegué tarde al equipo pero voy poco a poco recuperando sensaciones. En lo personal estoy muy bien pero quien decide es el míster. Si me quiere poner, muy bien. Y si no, voy a seguir trabajando para que llegue esa posibilidad".

EFE.