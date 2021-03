Emerson Dimas sobre el derbi: "No le podemos regalar absolutamente nada al Sanfra”

Por TVMAX



El guardameta del CAI, Emerson Dimas, participó en Somos La Sele Radio, donde habló de su momento en el CAI y lo más importante, sobre el siguiente compromiso ante el San Francisco, llamado también el "Derbi del Oeste".

"La confianza del profe me la he venido ganando ya hace mucho tiempo atrás, teníamos a dos compañeros por delante que son muy buenos, tanto Eddie como Guerra y solo trabajando fuerte, la humildad, mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás, porque creo que eso atrasa y solamente es sacrificio, esfuerzo y pasión porque en realidad es una pasión, el que le gusta va a guerrear, va a seguir adelante y si uno se tropieza se levanta”.

Sus inicios.

"Me inicio en Tocumen de Cabuya y acá inicié casi a los seis años, mi primer equipo fue Atlético Club Maribel, de ahí paso a los trece años paso al Atlético Nacional, jugué una temporada en el Atlético Nacional en las reservas y a los 15 años paso al CAI, club donde debutó como profesional.

Iker y Penedo, sus guardametas favoritos.

"Siempre desde pequeño siempre he visto a Iker Casillas por el tamaño por las ganas que tenía dentro de la cancha por la pasión por el respeto que le tenían, por cómo era un ejemplo a seguir dentro y fuera de la cancha”, Dimas también destacó que en el plano nacional Jaime Penedo es su favorito".

El “Derby” de La Chorrera, CAI vs San Francisco.

"Ahorita mismo nos estamos preparando de la mejor manera, viendo algunos detallitos que, unos errores que no les podemos dar al Sanfra, sabemos que tienen una delantera con un pie educado, que si le damos un espacio, saben qué hacer con la pelota, nos estamos mentalizando bien tanto mentalmente como físicamente porque va a ser un partido donde, no solamente es un partido de tres punto, sino es un partido de respeto, es un derbi y es un partido donde los dos van a dar todo por el todo, el Sanfra viene de una derrota muy complicada, le sacan el partido del bolsillo y sabemos que cuando un equipo viene de una derrota, se dice que no hay quién la hace sino quién la paga, no le podemos regalar absolutamente nada al Sanfra”.

Isidoro Hinestroza (San Francisco), goleador del Torneo Apertura en dos jornadas.

“Es un jugador joven también todos sabemos que tiene buena pierna, buena pegada, es un jugador de franquicia, va a ser una competencia, sabemos que si le dejamos llegar, tiene buena pegada y si va a ser algo lindo porque me voy a enfrentar por el momento al pichichi de la liga y va a ser un espectáculo algo lindo que también me va a quedar de experiencia, me va a quedar para vivirla, para recordarla”.

Palabras de Perlo, el DT del CAI.

"El profe lo que me pide son detalles que tengo que mejorar, algunos saques que a veces me desespero por salir jugando rápido, pero el profe me dice que cada día me espere más que cada día me esfuerce más, que cada día me quede en un entreno hasta tarde, metiéndole a ese pequeño detalle que a la larga puede costar un partido”.

Para Emerson el Mundial Sub20 le dejó muchas enseñanzas, entre ellas manejar la ansiedad, manejar el partido, los nervios y el temor frente a los rivales.

En tiempo de pandemia, Emerson Dimas lamenta la ausencia de los fanáticos del CAI en los estadios, pero igual les envía un mensaje de positivismo, agradeciéndoles que a pesar de esta enfermedad no han dejado de apoyarlos; “Somos un equipo joven, pero somos un equipo muy comprometido de traerle la cuarta copa, que no se cansen de apoyarnos”, sentenció Dimas.

El viernes 5 de marzo San Francisco y CAI se enfrentarán en el Derbi del Oeste desde las 7:00 pm por TVMAX la casa del fútbol.