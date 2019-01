En Oviedo le dicen a Édgar Yoel Bárcenas el nuevo "Panagol"

El nuevo 'Panagol' del Oviedo: Yoel Bárcenas es el pichichi azul.

Así titula el artículo en Marca sobre el panameño y figura del Real Oviedo.

Corría el verano de 1997 y el Oviedo buscaba un delantero que ocupase el hueco que dejaba el traspaso de Oli al Betis. La dirección deportiva azul apostó por Julio César Dely Valdés . Óscar Washington Tabárez le había dirigido en el Cagliari y fue su gran valedor. 21 años después, un compatriota suyo está siguiendo sus pasos. Yoel Bárcenas es el máximo anotador del equipo y ya comienza a ser llamado el nuevo 'Panagol'.

Dely Valdés defendió la camiseta azul durante tres campañas., En ellas disputó 107 partidos oficiales y firmó 40 goles. Bárcenas aún está lejos de esos guarismos pero se ha convertido en un fijo de Juan Antonio Anquela. Ha disputado 20 partidos, acumulando un total de 1.620 minutos y ha anotado cinco tantos a los que suma dos asistencias. Junto a su efectividad, la grada le reconoce su capacidad de trabajo donde no escatima un esfuerzo.

Desde que arrancó 2019, el Oviedo parece otro equipo. Ha ganado los tres partidos disputados y Bárcenas ha sido protagonista en las dos últimas victorias. Anotó el gol del triunfo frente al Tenerife y ante el Extremadura, puso su rúbrica al gol que sentenciaba el encuentro. Su estado anímico no podía ser mejor: "Estoy feliz y contento por la victoria. En lo personal, también. Otro gol más a la cuenta. Creo que vamos por buen camino y toca seguir en esta regularidad. Es verdad que el 2019 ha entrado bien para nosotros".

Buena adaptación

Para un futbolista joven como él no suele ser fácil aclimatarse a un país nuevo y a un fútbol tan competitivo como la Segunda A, pero él lo está llevando a la perfección: "Estos primeros seis meses han sido de mucha adaptación. Se van viendo ya todas las cosas y habiéndome enfrentado a todos los rivales, se puede mejorar lo que ya he hecho". Tampoco quiere exigirse en exceso: "Vamos paso a paso, tranquilo, trabajando y sabiendo que cada partido es diferente. A seguir haciendo las cosas bien, tratando de hacer lo que dice el míster para aportar en todas las partes del terreno que él me pida".

A juicio de Bárcenas, nada ha cambiado en el equipo, a excepción de los resultados: "Como dice el míster, en diciembre jugábamos relativamente bien, pero los resultados no lo reflejaban. Ahora jugamos de la misma forma, pero llegan los goles, que es lo que queremos y eso hace que nuestro fútbol se vea mejor".

Siguiente compromiso.

El Real Oviedo jugará este viernes ante otro rival difícil, el Zaragoza.