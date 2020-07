Felipe Baloy recordó esa final ante Monterrey y su camiseta manchada de sangre

"Fue un choque con Basanta, se me abre la cabeza, la camiseta se me manchó de sangra, al salir de la cancha, había nerviosismo de parte de todos, de utilería, me dieron una playera que no era mía, luego el doctor me pasa una y me la pongo, el cuarto árbitro la revisa, entro y termino el partido. Después me di cuenta sobre lo sucedido, que esa playera era la de mi hermano, que estaba atrás de la banca, se la quitó, la tiró al doctor quien la toma, ve que es mi número y me la pasa; no me di cuenta hasta el final del partido".