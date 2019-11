El ex-jugador habla sobre la decisión de los directivos al escoger a Gallego para el cargo de entrenador de la selección, y sobre la falta de conocimiento del “Tolo” acerca del fútbol panameño.

“Tenía cuatro o cinco años sin dirigir, que creo que no sabía absolutamente nada del fútbol panameño, de cómo se daba el fútbol panameño pero bueno, los que toman la decisión pensaron que esa era la mejor fórmula, para mí no era así y hoy la selección de Panamá está en una situación complicada, estamos lejos de poder clasificar al hexagonal y más aún con un partido como el del viernes que es sumamente difícil”. Comentó Baloy acerca del entrenador de la selección.

El ex-jugador de la “sele” está consciente de que el compromiso será muy complicado pero también sabe que los jugadores darán todo en la cancha para sacar un resultado positivo ante México.

“Lo que yo sí sé, es que los jugadores van a dar todo y van a tratar de sacar el mejor resultado”. Señaló Baloy en la entrevista con ESPN.

Por último el “Pipe” demostró que no está para nada complacido con el seleccionador de Panamá. Para él no se puede siquiera calificar el desempeño del argentino durante su tiempo como entrenador de la selección.

“Para mí no hay como calificarlo, la verdad que para mí no ha hecho nada para calificarlo, creo que no tiene una planificación de lo que es el fútbol panameño, te hace un micro ciclo durante la semana, se lesionan dos jugadores y te convoca a dos jugadores que no estuvieron en el micro ciclo”.