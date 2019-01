Felipe Baloy sostiene que las declaraciones de Gary Stempel no son las correctas

El jugador retirado Felipe Baloy participó este jueves en Somos La Sele programa que se transmite en los 96.5 de TVN Radio y TVMAX.

Baloy empezó hablando de las declaraciones de Gary Stempel, quien dirige de manera interina a la selección de Panamá.

"Me parece que no son las correctas yo creo que él tiene que tener claro que la selección de Panamá son los que estén convocados en el momento, independientemente de los jugadores que estén, ellos son los convocados son los que representan a Panamá y por ende son la selección de Panamá en estos momentos".

Referente a su twitter

Me preocupa lo q pueda pasar con nuestros jugadores y nuestra selección en los próximos meses y años.No veo un norte de las cosas y d lo q se quiere.Los q tienen la potestad d decidir el futuro d nuestro fútbol solo les pido q lo hagan con real sabiduría de lo q necesitamos. — Pinbaloy (@pinbaloy23) 17 de enero de 2019

Felipe Baloy destaca que, pensó que al llegar al Mundial de Rusia 2018, las cosas cambiarían en el fútbol panameño:

"Por un momento pensé que al haber llegado al mundial, de haber logrado algo tan importante, pudiera haber ocasionado que las cosas cambiaran, de que se viera un cambio importante dentro del fútbol dentro de la organización del fútbol de Panamá, hoy creo que se ve oscuro el camino y entre más tarde el tema de quién va a ser la nueva junta directiva, quién va a ser el nuevo presidente de la federación, yo creo que las cosas se pueden complicar porque Panamá necesita de un proyecto, de un proceso independientemente quién sea el técnico de Panamá, yo creo que lo mas importante es organizar el tema administrativo de la federación".

La necesidad de tener ya al DT de la Sele

"Estamos tarde claro que si, estamos a 3 o 4 meses de jugar la Copa Oro y hoy día no tenemos un técnico, una selección definida, no tenemos un proceso, no sabemos cómo va a jugar la selección quién va a jugar en la selección, quién la va a dirigir, no sabemos quien va a dirigir a la federación en los próximos años".