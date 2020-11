Fidel Escobar, el único jugador de campo sin minutos en el Alcorcón

No está siendo precisamente un inicio de Liga soñado para la Agrupación Deportiva Alcorcón. A pesar de que no empezaron mal, el conjunto que dirige Mere Hermoso suma seis derrotas consecutivas, la última este lunes ante el Logroñés en Las Gaunas. Una situación, también es cierto, a la que no ayuda que los alfareros hayan disputado sus últimos encuentros con hasta ocho bajas en el equipo, entre lesiones musculares y Covid-19: Samu Casado, Javi Castro, Cavafe, Aguilera, Ernesto Gómez, Ale Llamas, Marc Gual e Iván Barbero.