Francisco Narbón sufrió una lesión de tibia y peroné de su pierna derecha, lesión que lo aleja de toda la campaña 2018 con Seattle Sounders B.

Narbón será operado este mismo viernes.

And that is likely an end to the 2018 season for Fransisco Narbon. This pisses me off. pic.twitter.com/VZ0PCdIyly